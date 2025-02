ATP 500 Doha, WTA 1000 Dubai e ATP 500 Rio de Janeiro: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e Quarti di Finale. Rublev non si ferma: è finale a Doha dopo una battaglia contro Auger-Aliassime (LIVE)

Andrey Rublev conquista la sua terza finale all’ATP 500 di Doha, superando Felix Auger-Aliassime in una battaglia di quasi tre ore con il punteggio di 7-5 6-4 7-6(5). Una prestazione robusta del russo, che conferma il suo feeling speciale con i tornei ATP 500.

“C’è voluto tutto quello che avevo”, ha dichiarato Rublev dopo il match. “È stata durissima oggi. Sentivo che non potevo fare molto quando serviva lui. Dovevo essere molto fortunato per brekkarlo… Serviva così bene che mi dicevo ‘Ok, non posso fare molto, è uno dei migliori al servizio del circuito. Devo solo provare a indovinare e quando ho un’occasione, andare a prenderla’. Sul 6-5 ho avuto l’unico match point, una buona occasione, e l’ho mancata di poco. Ma alla fine è andata bene.”

Una vittoria costruita sulla pazienza e sulla solidità mentale per il russo, che ha saputo resistere a ben 21 ace dell’avversario, portando a sei le vittorie negli scontri diretti con il canadese. La partita si è decisa sui dettagli, con Rublev questa volta sempre lucido nei momenti chiave, specialmente nel tie-break decisivo.

Con questo successo, Rublev entra in un club esclusivo: è il nono giocatore a raggiungere 10 finali ATP 500 da quando la serie è stata introdotta nel 2009. Un traguardo che testimonia la sua costanza ad alto livello, supportata da cinque vittorie in questa categoria di tornei e sedici titoli totali nel circuito.

Per il 27enne russo si tratta della prima finale dal torneo di Montreal dello scorso agosto, un ritorno al vertice che conferma il suo ottimo stato di forma. In finale affronterà il vincente tra Jack Draper e Jiri Lehecka, con quest’ultimo che arriva galvanizzato dalla straordinaria vittoria su Carlos Alcaraz.

L’appuntamento con la finale è particolarmente significativo quest’anno, dato che il torneo di Doha è stato promosso per la prima volta alla categoria ATP 500 nella stagione 2025, aggiungendo ulteriore prestigio a un eventuale successo.

🇶🇦 ATP 500 Doha Qatar

Cemento SEMIFINALI ☀️ Sereno

25°C/17°C

Center Court – ore 12:00

Joe Salisbury / Neal Skupski vs Harri Heliovaara / Henry Patten



Yuki Bhambri / Ivan Dodig vs Julian Cash / Lloyd Glasspool



Felix Auger-Aliassime vs Andrey Rublev (Non prima 16:00)



Jiri Lehecka vs Jack Draper



🇧🇷 ATP 500 Rio de Janeiro Brasile

Terra battuta QUARTI DI FINALE ☀️

31°C/24°C

Quadra Guga Kuerten – ore 21:00

Sebastian Baez vs Chun-Hsin Tseng



Alexander Zverev vs Francisco Comesana (Non prima 22:00)



Francisco Cerundolo vs Alexandre Muller



Quadra 1 – ore 21:00

Camilo Ugo Carabelli vs Jaime Faria



Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Pedro Martinez / Jaume Munar



Rafael Matos / Marcelo Melo vs Luciano Darderi / Mariano Navone



🇦🇪 WTA 1000 Dubai Emirati Arabi

Cemento SEMIFINALI ☀️ Sereno

28°C/21°C

Center Court – ore 12:00

(1) Katerina Siniakova / (1) Taylor Townsend vs Kristina Mladenovic / Shuai Zhang Inizio 12:00



(6) Elena Rybakina vs (12) Mirra Andreeva Non prima 14:00



Clara Tauson vs (14) Karolina Muchova Non prima 16:00



(3) Su-Wei Hsieh / (3) Jelena Ostapenko vs Yifan Xu / Zhaoxuan Yang