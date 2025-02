WTA 1000 Dubai: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Lucia Bronzetti

🇦🇪 WTA 1000 Dubai – Tabellone Qualificazione – hard

Court 1 – ore 07:00

Aoi Ito vs (15) Taylor Townsend Inizio 07:00

Elena-Gabriela Ruse vs (16) Jaqueline Cristian

Celine Simunyu vs (11) Renata Zarazua

(5) Lucia Bronzetti vs Shuai Zhang

Darja Semenistaja vs (12) Kamilla Rakhimova

Court 2 – ore 07:00

(8) Viktoriya Tomova vs Anastasia Zakharova Inizio 07:00

(6) Polina Kudermetova vs Alycia Parks

(2) Yue Yuan vs Cristina Bucsa

(7) Ann Li vs Eva Lys

Court 3 – ore 07:00

Arantxa Rus vs (9) Moyuka Uchijima Inizio 07:00

Ysaline Bonaventure vs (13) Bernarda Pera

Leah Baroudi vs (14) Irina-Camelia Begu

Daria Saville vs (10) Suzan Lamens