ITF respinge il ricorso del Cile per il “caso Bergs-Garin”. La federazione cilena non ci sta

Arrivano notizie in merito alla brutta faccenda che ha deciso la sfida Davis tra Belgio e Cile, il contatto provocato da Bergs ai danni di Garin (caduto a terra e contuso all’occhio) e che provocato la squalifica per il cileno visto il suo rifiuto a riprendere il gioco, con la conseguente vittoria del punto decisivo del Belgio e passaggio del turno. ESPN Latina riporta che la ITF avrebbe rigettato il ricorso presentato d’urgenza dalla Federazione cilena, omologando il risultato (anche se sul sito ufficiale ITF non c’è ancora una comunicazione in merito). Per questo la Federtennis del Cile ha bollato come “scandalosa” la gestione del caso e ha annunciato azioni davanti ad altri organi disciplinari sportivi.

La Federtennis del paese andino ha diffuso una nota nella quale afferma che “le argomentazioni presentate” in cui si chiedeva di concedere la vittoria a Garin e di riprogrammare la quinta partita della sfida che ha deciso il passaggio al secondo turno non è stata accettata. L’ITF ha specificato la sua posizione affermando che quanto accaduto tra Bergs e Garin è stata una “collisione involontaria” e che “sia l’arbitro che il medico neutrale hanno agito in modo corretto”.

Zizou Bergs makes a HUGE shot to break serve… but accidently collides with Cristian Garin in celebration 😮 pic.twitter.com/6H2RqRmx4m — Davis Cup (@DavisCup) February 2, 2025

(il video dell’accaduto, con il contatto provocato dall’irruenza di Bergs ai danni di Garin)

“Considerando questa scandalosa gestione dei fatti, informiamo che la Federazione Cilena di Tennis sta lavorando per presentare azioni corrispondenti davanti alle organizzazioni sportive competenti per proteggere gli interessi del tennis cileno e del nostro giocatore Cristian Garin,” si legge nel comunicato. Inoltre si specifica che “per proteggere il giusto processo e la formalità di questi sforzi questa sarà per ora l’unica comunicazione ufficiale”. Anche il Comitato Olimpico cileno si è attivato per aiutare l’azione giuridico-sportiva.

La Federazione cilena ha accusato l’ITF di “mancanza di analisi e poca risolutezza” e ha espresso il suo “rifiuto categorico” della risoluzione emessa, che condanno il team del Cile a difendere la sua permanenza nel Gruppo 1 il prossimo settembre.

Mario Cecchi