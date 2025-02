Time Violation scatena l’Ira di Medvedev: ‘Non vedete nulla!'” (Video)

Un match avvincente tra Daniil Medvedev e Stan Wawrinka all’ATP di Rotterdam è stato macchiato da un nuovo episodio di tensione che ha visto protagonista il tennista russo.

L’incidente è scoppiato quando il giudice di sedia ha assegnato a Medvedev un “time violation”. La reazione del russo è stata immediata e furiosa. Sedutosi nella sua panchina, ha urlato contro l’arbitro: “EEHHH!! Sei pessimo. Non vedi niente. Perché mi dai il warning? La raccattapalle non mi dava la palla. Non hai occhi. Sei pessimo. Mi ricordo quello che è successo con Karen Khachanov. Ti ricordi? Non hai occhi. Non vedi niente! Hai qualche problema? Siete una totale spazzatura!! Incredibile.”

Questo sfogo ha mostrato ancora una volta il lato più controverso della personalità di Medvedev, quella parte del suo carattere che spesso lo distrae dal suo gioco e che non viene apprezzata nel circuito.





Marco Rossi