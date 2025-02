Il Tennis perde il Fair Play: Il caso Garín scuote la Coppa Davis. Nicolas Massu “Il dottore non è stato neutrale, era più preoccupato di far continuare la partita e lo spettacolo che dello stato di Cristian” (Video dell’intero accaduto)

La sfida di Coppa Davis 2025 tra Belgio e Cile è stata segnata da un episodio controverso che ha portato alla squalifica di Cristian Garín. L’incidente è avvenuto sul 5-5 del terzo set, quando Bergs, dopo aver ottenuto un break, ha corso verso la panchina colpendo Garín, che è caduto a terra. Nonostante il cileno abbia dichiarato di aver perso i sensi, il giudice di sedia e il supervisore Carlos Ramos non hanno squalificato il belga e hanno insistito affinché Garín continuasse a giocare. Il team cileno, indignato per la situazione, ha deciso di non proseguire, portando alla squalifica di Garín dopo tre warning consecutivi per ritardo di gioco.

L’episodio richiama alla memoria casi simili nel tennis, come la squalifica di Novak Djokovic agli US Open 2020 per aver colpito accidentalmente un giudice di linea, o quella di Denis Shapovalov in Coppa Davis nel 2017 per aver colpito il giudice di sedia. Tuttavia, in questo caso, nonostante il contatto fisico tra giocatori, non c’è stata una “sentenza capitale” per l’incidente.

Il capitano cileno Nicolás Massú ha duramente criticato la gestione dell’incidente, in particolare il comportamento del medico: “Il dottore non è stato neutrale, era più preoccupato di far continuare la partita e lo spettacolo che dello stato di Cristian. Vogliamo mandare un messaggio chiaro all’ITF: questa è una mancanza di rispetto. Il dottore ha parlato solo 12 secondi con l’arbitro. Faremo appello perché siamo stati danneggiati. Non abbiamo fatto nulla di male e siamo stati eliminati”. Massú ha anche evidenziato la mancanza di scuse da parte di chiunque dopo l’incidente.

Garín ha raccontato la sua versione dei fatti: “Stavo dando il 100%. All’improvviso ho visto Bergs saltare verso di me e mi sono risvegliato due secondi dopo a terra. Ho perso conoscenza per tre secondi, sono svenuto e non capivo la situazione. Mi hanno obbligato a giocare mentre avevo una contusione ed ero stordito. Seguo il tennis da quando sono nato e non ho mai visto nulla di simile.”

Anche Nicolás Jarry è intervenuto sulla questione: “Non capisco in quale parte del regolamento sia scritto che si può colpire qualcuno in una partita di tennis. Sosteniamo Garín nella sua decisione e siamo molto sorpresi dalla situazione. Dicono che questo sia lo sport più bello del mondo dove regna il fair-play, ma oggi le cose non sono state gestite bene.”

L’episodio solleva serie questioni sulla gestione della sicurezza dei giocatori e sul protocollo da seguire in situazioni simili, mettendo in discussione i principi di fair-play che dovrebbero guidare questo sport.





Marco Rossi