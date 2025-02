Kyrgios attacca Sinner dopo il lancio del Canale YouTube

Jannik Sinner, fresco vincitore degli Australian Open 2025, ha sorpreso il mondo del tennis aprendo nelle ultime ore il proprio canale YouTube, inaugurandolo con un video dedicato alla sua avventura nel primo Slam dell’anno. Un’iniziativa che ha subito catturato l’attenzione del pubblico, ma che ha anche scatenato l’ennesima provocazione di Nick Kyrgios.

Il controverso tennista australiano non ha perso tempo nel lanciare una frecciatina al campione altoatesino. “Ci può mostrare il dietro le quinte di quanto accaduto un anno fa? Chiedo per un amico”, ha scritto Kyrgios sui social, riferendosi esplicitamente al caso che ha coinvolto Sinner lo scorso anno, vicenda dalla quale l’italiano è stato poi pienamente scagionato.

Can he give us a behind the scenes of what happened a year ago? 🙏🏽 asking for a friend

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) February 1, 2025