Challenger Tenerife: Il Main Draw e il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Tre azzurri nel Md e due nelle quali

Challenger Tenerife – Tabellone Principale – hard

(1) Dominik Koepfer vs (WC) Bernabe Zapata Miralles

Johannus Monday vs Eliot Spizzirri

Pol Martin Tiffon vs Qualifier

Javier Barranco Cosano vs (8) Lukas Neumayer

(3) Pablo Carreno Busta vs Federico Arnaboldi

Qualifier vs Qualifier

Daniel Rincon vs Qualifier

Giulio Zeppieri vs (6) Vilius Gaubas

(7) Jan Choinski vs Qualifier

Ignacio Buse vs Abdullah Shelbayh

Francesco Maestrelli vs Edas Butvilas

Qualifier vs (4) Henrique Rocha

(5) Alejandro Moro Canas vs Denis Yevseyev

Andres Andrade vs (WC) Pablo Llamas Ruiz

Benjamin Hassan vs Rei Sakamoto

(WC) Inaki Montes-De La Torre vs (2) Emil Ruusuvuori

Ivan Marrero Curbelo [WC] 🇪🇸 vs. Lukas Pokorny [12] 🇸🇰

🇪🇸 Daniel Merida [2] vs. Bye

Samuel Garcia Hernandez [WC] 🇪🇸 vs. Nicolas Alvarez Varona [7] 🇪🇸

🇦🇷 Pedro Cachin [3] vs. Saul Pacheco [WC] 🇪🇸

Dhruva Mulye [ALT] 🇮🇳 vs. Gastao Elias [8] 🇵🇹

🇦🇹 Filip Misolic [4] vs. Ivan Liutarevich [ALT] 🇧🇾

Arthur Reymond 🇫🇷 vs. Miguel Damas [11] 🇪🇸

🇧🇬 Dimitar Kuzmanov [5] vs. Loann Massard 🇫🇷

Stijn Slump 🇳🇱 vs. Giovanni Fonio [10] 🇮🇹

🇩🇪 Christoph Negritu [6] vs. Nikolay Vylegzhanin 🇷🇺

Noah Lopez Cherubino [WC] 🇪🇸 vs. Luka Mikrut [9] 🇭🇷

Court 3 – ore 12:00

Pedro Cachin vs Saul Pacheco

Dhruva Mulye vs Gastao Elias

Stijn Slump vs Giovanni Fonio

Filip Misolic vs Ivan Liutarevich

Court 6 – ore 12:30

Christoph Negritu vs Nikolay Vylegzhanin

Arthur Reymond vs Miguel Damas

Dimitar Kuzmanov vs Loann Massard