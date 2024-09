Ingarao fa tris, il Tc Cagliari sorride: un altro successo per i Campionati italiani di seconda categoria

Quando partecipa, vince. È la regola del siciliano Alessandro Ingarao, che sui campi del Tennis Club Cagliari ha conquistato per il terzo anno consecutivo i Campionati Italiani di seconda categoria. Come già nel 2022 e 2023, il 25enne di Siracusa ha trionfato sia nel singolare sia nel doppio (stavolta in coppia con Gregorio Biondolillo), prendendosi di nuovo lo scudetto individuale a spese di Stefano Baldoni, già sconfitto all’ultimo atto dodici mesi prima. Una conferma, la sua, che si unisce alla soddisfazione del Tc Cagliari, ancora una volta – la settima consecutiva – capace di proporre un evento che ha trovato in Sardegna la sua casa perfetta, accogliendo un centinaio di partecipanti fra singolare e doppio. La manifestazione si inserisce nella lunga lista di eventi promossi dal club nell’ottica dello sviluppo del tennis sull’isola, e mai come stavolta ha svolto perfettamente la sua funzione portando fortuna ai giocatori sardi. Merito di Nicolò Dessì (tesserato proprio al Tc Cagliari), capace di spingersi fino in semifinale, ma anche del fratello Marco e del giovane di casa Nicola Porcu, giunti ai quarti. “Per noi – dice Martin Vassallo Arguello, direttore tecnico del Tc Cagliari – i buoni risultati degli atleti sardi sono la notizia migliore, in un torneo funzionato come sempre alla perfezione. È ogni volta un piacere ospitare tanti ragazzi a caccia del titolo nazionale di seconda categoria, e offrire ai giocatori della Sardegna un’opportunità per competere e confrontarsi ad alti livelli senza dover uscire dall’isola. Si sono viste tante partite di qualità e ancora una volta ha vinto il più forte, dimostrandosi un gradino sopra rispetto agli altri”.

“Come Tc Cagliari – prosegue Vassallo Arguello – ci stiamo impegnando molto per lo sviluppo del movimento regionale e un evento come questo ci rende orgogliosi. Un grazie al direttore del torneo Andrea Lecca e allo staff organizzativo, alla segreteria e a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento. Accogliere manifestazioni simili è sempre piacevole e continueremo a farlo”. La prova è nei fatti: a fine stagione si giocheranno di nuovo al Tc Cagliari i Campionati Sardi Assoluti, mentre dal 13 al 15 settembre il club ospiterà la fase di macroarea centro-sud (per le migliori formazioni di Sardegna, Campania, Lazio e Abruzzo) del campionato giovanile a squadre della categoria under 10 misto. Fra le otto partecipanti anche una squadra del Tc Cagliari. E non è l’unica ancora in corsa: il club avrà anche una formazione nella fase nazionale under 12 femminile (in gara in 14 e 15 settembre a Tor di Quinto, Roma) e una nell’under 16 maschile, impegnata – nelle stesse date – a Latina. Tutte dimostrazioni tangibili del costante sviluppo del settore giovanile, legato anche all’organizzazione di eventi e campionati. Senza dimenticare la Serie A1, evento clou dei mesi autunnali: dal 6 ottobre ci sarà l’atteso ritorno della squadra femminile del Tc Cagliari nel massimo campionato nazionale, nel quale mancava dal 2017.

RISULTATI

Singolare. Quarti di finale: Ingarao b. Ghedin 6-2 6-1, N. Dessì b. Porcu 6-2 6-2, Gabrieli b. Monti 6-1 6-1, Baldoni b. M. Dessì 6-1 6-1. Semifinali: Ingarao b. N. Dessì 6-2 6-0, Baldoni b. Gabrieli 6-7 6-0 7-6. Finale: Alessandro Ingarao b. Stefano Baldoni 6-0 6-3.

Doppio. Semifinali: Alberti/Baldoni b. Mascarini/Betti 6-4 6-1, Ingarao/Biondolillo b. Ghedin/Gabrieli 6-3 6-3. Finale: Ingarao/Biondolillo b. Alberti/Baldoni 6-3 6-1.