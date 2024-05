Roland Garros: Le dichiarazioni dei giocatori italiani (27 Maggio 2024)

Lorenzo Musetti: “Non è stato un match facile, avevo affrontato Daniel qualche settimana fa a Cagliari e, anche se le condizioni erano completamente diverse e si giocava al meglio dei tre, sapevo di dover fare attenzione. Oggi ha servito bene ma io avevo delle buone sensazioni sulla risposta. Ho avuto l’occasione di andare in vantaggio anche nel terzo set ma in quel momento ho perso un po’ del mio vantaggio. Ho giocato con un po’ di fretta e lui è stato bravo a sfruttare l’occasione. L’atteggiamento mi ha permesso di riprendere la calma tattica e nei momenti importanti ho fatto le scelte giuste. Questo mi ha permesso di chiudere in 3 set. Il tennis è così, negli Slam bisogna avere pazienza e trovare le soluzioni e questo è quello che ho fatto oggi e per questo motivo ne sono particolarmente contento.

Quando giochi contro un tennista francese a Parigi (Monfils in questo caso) è giusto che il pubblico faccia il tifo per lui, esattamente come a Roma è giusto fare il tifo per gli italiani. Se sei rispettoso non credo il pubblico possa diventare un problema. Se sarà sul centrale? Ho avuto la fortuna di giocare più volte sul centrale di Parigi e, a parte lo scorso anno con Alcaraz dove non mi sono espresso, le due volte precedenti ho sempre fatto bene, sia con Nole sia con Tsitsipas ho giocato il mio miglior tennis. E poi mi sono sempre piaciuti i campi con tanto out perché posso muovermi meglio e ho più spazio per mettere in pratica tutto il mio repertorio”.

Jasmine Paolini: “Sono soddisfatta il primo match in uno Slam è sempre duro, inoltre lei lo anno scorso mi aveva battuto. E’ una giocatrice che ti fa giocare tante palle diverse nel corso di un match e non è mai una avversaria semplice. Penso di aver gestito bene la sfida.

Purtroppo non abbiamo avuto possibilità di festeggiare la vittoria a Roma nel doppio perché lei è partita immediatamente per giocare le qualificazioni qui, anche se alla fine con i ritiri sarebbe entrata lo stesso. Abbiamo fatto una cena tranquilla qui e speriamo di avere presto altre occasioni. Il successo al Foro Italico è un sogno, ancora non ci credo, ancora non ho realizzato. Sono contenta di riuscire a dare continuità a questo progetto perché il doppio mi sta aiutando moltissimo anche per la mia carriera da singolarista e spero mi possa aiutare a far bene anche in questo torneo. Renzo mi ha sempre detto di giocarlo con continuità perché aiuta a migliorare i colpi di inizio gioco e le volée. E ha ragione”.

