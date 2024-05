Matteo Arnaldi avanza al Roland Garros: battuto Fils in quattro set

Inizia bene il Roland Garros 2024 per Matteo Arnaldi che supera in 4 set il francese Arthur Fils, classe 2004 attuale 38 delle classifiche, 6-3 4-6 6-4 6-2 lo score conclusivo. Non è stato un match facile. Sul campo bomboniera delle serre d’Auteuil, dedicato a Simonne Mathieu vincitrice del Roland Garros nel 1938 e ’39 ed eroina della Resistenza durante la seconda guerra mondiale i cori e le urla per FIls si sono sprecati dal primo all’ultimo scambio. Matteo non si è fatto intimidire. Con il suo tennis ragionato ed intelligente ha avvolto Fils in una spirale di colpi che gli permettevano di guadagnare centimetro dopo centimetro fino all’errore del transalpino.

Chiuso il primo set per sei giochi a tre grazie ad un solo break, il match è stato interrotto dalla pioggia. Si riprende dopo quasi un’ora ed in campo c’è un Fils trasformato. Arnaldi subisce il break decisivo sul 4-5 e il francese rimette lo score in parità. Sullo slancio Fils toglie ancora il servizio ad Arnaldi, ma la trama del gioco dell’italiano si rimette al suo posto. Alternando accelerazioni e rovesci in back senza peso che mandano in confusione Fils, il sanremese riesce a controllare la partita. Break e debreak si susseguono, ma è Matteo sul quattro pari che toglie la battuta a Fils. Il servizio fa il suo dovere ed il set è suo. Due set a uno e partita segnata nella misura in cui Fils non riesce a trovare la chiave per contrare il gioco dell’azzurro. Se accelera, Arnaldi gli gioca palle senza peso su cui non può appoggiarsi. Se accorcia, Matteo attacca e scende a rete.

Il pendolo del match ormai è dalla parte del vincitore della Davis 2023. Si inizia con Fils che perde il servizio, recupera il break, ma poi cede ancora il suo turno di battuta. La partita si decide sul 3 a 2 per Matteo. Arnaldi annulla una palla break e poi gioca fucilata di dritto incrociata. Fils cerca di ribattere, ma scivola e cade per terra. Medical time out (poi sarà solo una sbucciatura) e partita finita. Matteo tiene il servizio, Fils cede a zero il gioco successivo ed il secondo match-point è quello buono. Secondo turno e sfida con un altro francese Alexandre Muller.

Da Parigi, Enrico Milani

GS Roland Garros Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 4 6 6 Arthur Fils [29] Arthur Fils [29] 3 6 4 2 Vincitore: Matteo Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Arthur Fils 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Arthur Fils 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Arthur Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Arthur Fils 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Arthur Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Arthur Fils 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Arthur Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Arthur Fils 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Arthur Fils 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Arthur Fils 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Arthur Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Arthur Fils 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Arthur Fils 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Arthur Fils 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Arthur Fils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Arthur Fils 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Arthur Fils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Matteo Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Arthur Fils 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0