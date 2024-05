Draper aggiunge Ferreira al suo team

Il super-coach va sempre più di moda. Arriva dalla Gran Bretagna la notizia che Jack Draper, miglior giovane del tennis nazionale, ha deciso di affiancare al suo allenatore James Trotman l’ex pro sudafricano Wayne Ferreira. Secondo quanto riporta il quotidiano Telegraph, inizialmente Ferreira lavorerà con Draper per alcune settimane, focalizzando l’attenzione agli ultimi tornei sulla terra battuta (Roma e Parigi). Non è chiaro se la collaborazione proseguirà anche per la stagione su erba. Probabile che i due vogliano testare il loro rapporto e capire strada facendo come proseguire.

Ferreira attualmente collabora con il cinese Wu Yibing. La situazione sembra fluida: nel caso in cui il coach dovesse restare a tempo indefinito con il britannico, forse il rapporto con Wu Yibing dovrebbe necessariamente terminare.

Draper attualmente è n.43 del ranking ATP, con un best di n.37 toccato lo scorso marzo. Mancino, gran colpitore e dotato di un tennis piuttosto aggressivo, ha pagato nei primi anni di carriera molti stop per problemi fisici. È a caccia del primo titolo ATP, dopo le finali perse a Sofia lo scorso anno e Auckland all’inizio di questa stagione.

Ferreira ha avuto un’importante esperienza da allenatore a fianco di Frances Tiafoe, dal febbraio del 2020 sino al termine della scorsa stagione. Con il sudafricano a guidarlo, Tiafoe ha raggiunto i migliori risultati in carriera: la semifinale a US Open 2022, l’ingresso nella top 10 nell’estate del 2023 e due titoli (Houston e Stoccarda, entrambi nel 2023).

Mario Cecchi