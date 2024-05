Medvedev dopo l’infortunio a Madrid: “Ho sentito l’anca bloccarsi. Roma? È a rischio”

Prima Alcaraz, poi Sinner, quindi Medvedev. Il vertice del tennis mondiale ha vissuto in poche settimane una catena terribile di infortuni. L’ultimo in ordine di tempo è stato Daniil, costretto al ritiro al termine del primo set a Madrid contro Jiri Lehecka. Il russo ha sentito un dolore forte e improvviso all’anca, e dopo aver consultato il fisioterapista del torneo, ha preferito fermarsi poiché il problema rischiava di aggravarsi continuando il match. Nel dopo partita, a caldo, Medvedev non riesce a trovare una spiegazione. Ha affermato di dover approfondire la sua situazione attraverso esami, ma di non aver la minima idea di quale possa essere il suo futuro prossimo, inclusa la reale possibilità di dover rinunciare al 1000 di Roma, dove è campione in carica. Così Daniil si è espresso, visibilmente affranto, nella press conference di ieri sera.

“Ho sentito la fitta dolorosa subito dopo una risposta, lui aveva appena provato un serve and volley. Non ricordo se l’ho sentito al momento in cui ho fatto lo scatto per rispondere oppure quando Jiri ha colpito di volo, ricordo perfettamente che quando ho fatto lo scatto in avanti provando ad accelerare per andare verso la volée, in quel movimento, all’improvviso, ho sentito che la mia anca si bloccava. Non potevo sprintare, come quando hai uno stiramento o uno spasmo, è davvero difficile sapere quale sia tra le due. È arrivato il fisioterapista e gli ho chiesto se continuando il problema poteva peggiorare. Mi ha detto che se fosse stato uno stiramento, sì, ero a rischio. Se era solo uno spasmo, no. Ho provato a continuare a giocare ma la testa non mi lasciava tranquillo, pensavo solo a cosa potesse essere successo, così a fine set ho provato a fare uno sprint verso rete: se non avessi sentito nulla avrei provato a continuare a giocare e andare oltre per vedere cosa sarebbe successo, ma ho capito che no, non era possibile continuare, non mi sentivo bene. Non posso dire molto di più adesso. Spero che la risonanza magnetica dia una risposta per capire di cosa si tratta e vedere se ho bisogno di cinque giorni, due settimane, non ne ho idea. Non posso dire altro”.

A ieri sera, secondo Daniil il torneo di Roma è a serio rischio: “In questo momento sì, senza dubbio. Ho bisogno di vedere la risposta degli esami e parlare con la mia squadra. Sarebbe fantastico poter tornare dopo aver vinto il titolo l’anno scorso, ma devo vedere che infortunio ho, perché in questo momento non ho idea se sia qualcosa di molto serio, appena serio o per niente serio”.

Nei giorni scorsi non aveva accusato alcun tipo di problema: “Solo oggi. C’è sempre una certa tensione nel corpo, vengo da due partite in tre set, anche quella contro Bublik ha generato un po’ di tensione: è chiaro che puoi sentirti un po’ rigido, ma non era dolore. Ho iniziato la partita al 100% e sono deluso, sentivo molto bene all’inizio della partita, sentivo di essere entrato molto bene in campo. Purtroppo tutto è finito molto velocemente. È un peccato, era la mia prima partita contro Jiri, che sta giocando ad un livello magnifico, quindi mi interessava affrontarlo e cercare di analizzare e adattarmi al suo gioco. Non avevo dolori prima della partita”.

Infortunato, come Sinner e Alcaraz. Medvedev riflette sulla situazione: “È complicato dire come mai. Penso che gli infortuni facciano parte dello sport. È chiaro che più giochi bene, più partite giochi e più rischi di stancarti e infortunarti. La transizione tra le superfici è molto veloce. Se giochi bene a Miami, hai quattro o cinque giorni prima di Monte Carlo per allenarti sulla terra. Allo stesso tempo, ora che non siamo più a Montecarlo, ho già un po’ di allenamento sulla terra, ma sì, più giochi, più sei a rischio di infortuni. Di solito mi prendo molta cura del mio corpo. Perché è successo questo? Non lo so. Fa molto freddo, non è facile per il corpo adattarsi…”.

Quindi Medvedev come uniche ipotesi a questi infortuni, oltre a una perversa coincidenza, indica le condizioni mutevoli e il giocare molto. Non sarà forse il tipo di tennis ormai dominante sul tour, troppo fisico e stressante per il corpo, il vero imputato di questi molteplici infortuni?

Marco Mazzoni