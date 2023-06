Alexander Zverev: Terza Semifinale Consecutiva al Roland Garros

Non c’è più bisogno di presentazioni tra Alexander Zverev e le semifinali di Roland Garros. Infatti, Sascha è a un solo passo dalla finale del Grand Slam francese per il terzo anno consecutivo, e questa volta cercherà di evitare il risultato delle ultime due volte, in particolare il dramma dell’anno scorso. Fu proprio in questa fase che subì un grave infortunio contro Rafael Nadal, mettendo in pericolo la sua carriera.

Questa volta, Zverev ha messo fine alla favola di Tomás Etcheverry (49°), con i parziali 6-4, 3-6, 6-3 6-4, dopo quasi tre ore e mezza di partita. Non è stata una passeggiata per il tedesco, soprattutto perché l’argentino è arrivato a guidare per 2-0 nel terzo set, quando sembrava essere in grado di minacciare un’altra sorpresa in vista delle semifinali. Invece, Sascha ha alzato il livello e ha fatto leva sulla sua esperienza per evitare l’eliminazione.

A conti fatti, Zverev ha accumulato 45 winners, ha salvato sei delle nove palle break concesse e ora arriva alle semifinali con solo due set persi. Un record notevole, soprattutto per un tennista che aveva dubbi sulla sua forma attuale. Ma un anno dopo ecco che Sascha sembra volare di nuovo, ora in attesa di Casper Ruud o Holger Rune.

