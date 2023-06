Notizie dal Mondo: Alcaraz e Djokovic si giocano anche la prima posizione del ranking. Nick Kyrgios parla della superiorità di Alcaraz in questo Roland Garros. Alcaraz forte con i più forti.

Come se non ci fossero già abbastanza attrattive in vista della semifinale di Roland Garros 2023 che vedrà sfidarsi Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, è necessario aggiungere il fatto che stanno giocando per il numero 1 del mondo. Una vittoria dello spagnolo gli permetterebbe di creare un notevole distacco nella classifica, di oltre 1.300 punti come minimo, che raggiungerebbe la stupefacente cifra di 2.140 punti se dovesse vincere il campione spagnolo. Tuttavia, nel caso in cui fosse Djokovic a trionfare, il serbo manterrebbe vive le sue opzioni di riconquistare la vetta del ranking ATP, cosa che riuscirebbe a fare se dovesse vincere il torneo.

Nick Kyrgios rimane molto attento all’attualità del tennis e ha condiviso la sua opinione riguardo alla netta superiorità di Carlos Alcaraz finora a Roland Garros 2023. L’australiano trova paralleli tra la mancanza di falle nel gioco del tennista murciano e quella percezione di invincibilità che un tempo si attribuiva a Daniil Medvedev, quando sembrava un giocatore semplicemente imbattibile. Kyrgios considera che, fino a quando non si presenterà un tennista che lo metta veramente alla prova, Alcaraz apparirà invulnerabile.

Carlos Alcaraz non si lascia intimidire da nessuno e tanto meno dai migliori tennisti del mondo, che ha dominato pienamente negli ultimi tempi. Questo è dimostrato dal fatto che, negli ultimi 8 incontri che ha disputato contro giocatori situati nei primi 5 del ranking ATP, è uscito vincitore in 7 di questi. L’unica sconfitta è quella che ha subito contro Zverev nei quarti di finale di Roland Garros 2022. È chiaro che questo ragazzo ha la stoffa del campione e che cresce nelle grandi occasioni.