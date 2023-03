Masters 1000 Indian Wells: Norrie si salva. Ruud No!

Casper Ruud, attualmente quarto nel ranking ATP, sta continuando ad avere difficoltà nella stagione 2023. Dopo la sconfitta al secondo turno degli Australian Open e l’eliminazione recente nella stessa fase dell’ATP 500 di Acapulco, il ventiquattrenne norvegese è stato eliminato domenica al terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells, negli Stati Uniti. In questa stagione, Ruud ha vinto solo 4 dei 9 incontri disputati fino ad ora. Il suo avversario, il cileno Cristian Garín, ex-top 15 e attualmente al 97º posto della classifica mondiale, ha sconfitto lo scandinavo per 6-4 7-6 (2) in un incontro che è durato due ore. Nonostante Ruud sia stato in grado di recuperare da uno svantaggio di un break nel secondo set, Garín è stato superiore nel tie-break. Ora Garín si prepara ad affrontare il russo Karen Khachanov o lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

ATP Indian Wells Cristian Garin Cristian Garin 6 7 Casper Ruud [3] Casper Ruud [3] 4 6 Vincitore: Garin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Garin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 C. Garin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 C. Garin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Nel frattempo, Cameron Norrie, dodicesimo nella classifica ATP e campione del 2021, sta vivendo un ottimo periodo di forma e ha vinto la sua settima partita consecutiva. Ha avuto una vittoria sofferta contro Taro Daniel, in un incontro che è durato quasi tre ore. Norrie è riuscito a vincere il match per 6-7 (5), 7-5 6-2, dopo aver recuperato da uno svantaggio di 1-4 nel secondo set.