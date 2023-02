Francesco Passaro lucky loser nel torneo ATP 500 di Dubai (con il tabellone aggiornato)

Anche Francesco Passaro è stato ripescato come lucky loser nel torneo ATP 500 di Dubai.

L’azzurro che ieri aveva perso al turno decisivo delle qualificazioni affronterà ora lo svedese Mikael Ymer classe 1998 e n.59 ATP.

Md

(1) Djokovic, Novak vs (Q) Machac, Tomas

Griekspoor, Tallon vs Lestienne, Constant

(WC) Popyrin, Alexei vs (Q) Kotov, Pavel

(LL) Shevchenko, Alexander vs (5) Hurkacz, Hubert

(3) Medvedev, Daniil vs (LL) Arnaldi, Matteo

Bublik, Alexander vs (Q) Lazarov, Alexandar

(WC) Kokkinakis, Thanasi vs (LL) Halys, Quentin

Evans, Daniel vs (8) Coric, Borna

(7) Zverev, Alexander vs Lehecka, Jiri

Ruusuvuori, Emil vs (Q) O’Connell, Christopher

Huesler, Marc-Andrea vs Sonego, Lorenzo

Cressy, Maxime vs (4) Auger-Aliassime, Felix

(6) Khachanov, Karen vs van de Zandschulp, Botic

(LL) Passaro, Francesco vs Ymer, Mikael

(WC) Jaziri, Malek vs Davidovich Fokina, Alejandro

Krajinovic, Filip vs (2) Rublev, Andrey