WTA 250 Merida: Camila Giorgi e Elisabetta Cocciaretto centrano i quarti di finale

Camila Giorgi ed Elisabetta Cocciaretto hanno entrambe superato il turno per accedere ai quarti di finale del “Merida Open Akron”, un torneo di livello WTA 250 con un montepremi di 259.303 dollari, che si sta svolgendo sul cemento della capitale dello stato federale dello Yucatàn, in Messico.

Camila Giorgi, attualmente al 68° posto nel ranking WTA, ha eliminato Nuria Parrizas Diaz, n.79 del ranking, con il punteggio di 76(5) 62 in un’ora e 52 minuti di gioco. Nella sua prima partita contro la spagnola Nuria Parrizas Diaz, Camila ha iniziato cedendo il servizio a zero, ma è poi riuscita a recuperare, vincendo il primo set al tie-break. Nel secondo set, Camila ha giocato meglio, strappando il servizio di Nuria Parrizas Diaz due volte, e vincendo il match con il punteggio di 6-2.

Venerdì, Camila Giorgi si sfiderà con la vincente della partita tra la russa Varvara Gracheva e la statunitense Sloane Stephens, seconda favorita del seeding, per un posto in semifinale.



WTA Mérida Camila Giorgi • Camila Giorgi 0 7 6 0 Nuria Parrizas Diaz Nuria Parrizas Diaz 0 6 2 0 Vincitore: Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Camila Giorgi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Nuria Parrizas Diaz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Nuria Parrizas Diaz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Nuria Parrizas Diaz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Camila Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Nuria Parrizas Diaz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 3*-1 3*-2 3-3* 4-3* 4*-4 5*-4 5-5* 6-5* 6-6 → 7-6 Nuria Parrizas Diaz 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 6-6 Camila Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Nuria Parrizas Diaz 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Camila Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Nuria Parrizas Diaz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Nuria Parrizas Diaz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Nuria Parrizas Diaz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Nuria Parrizas Diaz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Camila Giorgi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Anche Elisabetta Cocciaretto, al 54° posto nel ranking WTA, ha raggiunto i quarti di finale del torneo, battendo la cinese Xinyu Wang, al 67° posto nel ranking WTA, con un punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e tredici minuti di gioco. Elisabetta ha dominato il primo set, portandosi avanti 3-0 con due break di vantaggio. Nel secondo set, Elisabetta ha ceduto il servizio all’inizio, ma ha immediatamente recuperato il break. L’azzurra poi ha piazzato un parziale di cinque game consecutivi dal 2-1, vincendo il set con un parziale di 20-2.

Elisabetta si giocherà il posto in semifinale contro la vincitrice della partita tra la belga Ysaline Bonaventure e la ceca Katerina Siniakova, quarta favorita del seeding, sempre venerdì.