ATP 500 Rio de Janeiro: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Marco Cecchinato

ATP 500 Rio de Janeiro – Tabellone Qualificazione – terra

Quadra Guga Kuerten – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [4] Juan Manuel Cerundolo vs [WC] Matheus Pucinelli De Almeida

2. [3] Hugo Gaston vs Felipe Meligeni Alves

3. [1] Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov vs [WC] Mateus Alves / Joao Fonseca (non prima ore: 21:00)

Quadra 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [1] Facundo Bagnis vs [WC] Joao Lucas Reis Da Silva

2. [WC] Eduardo Ribeiro vs [5] Timofey Skatov

3. [PR] Matheus Pucinelli De Almeida / Pedro Sakamoto vs [2] Nikola Cacic / Andrea Pellegrino (non prima ore: 21:00)

Quadra 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Nicolas Jarry vs [6] Camilo Ugo Carabelli

2. [2] Marco Cecchinato vs [Alt] Alejandro Tabilo

Quadra 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Federico Delbonis vs [8] Yannick Hanfmann

2. [PR] Tomas Barrios Vera vs [7] Jozef Kovalik