Jannik Sinner dopo l’approdo alle semifinali di Rotterdam: “Devo dire che questo è stato un torneo molto importante e intenso per me” (con il video della partita e il programma di domani)

Jannik Sinner : “Sono molto contento di esser arrivato in semifinale. Conosco molto bene Wawrinka, ci siamo allenati spesso insieme ed è un grandissimo campione. Oggi ho giocato un ottimo tennis e tutto è andato per il verso giusto. Devo dire che questo è stato un torneo molto importante e intenso per me. Non conosco bene né Brouwer e né Griekspoor, ma sarà sicuramente un match molto complicato anche per motivi ambientali”,

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 13:00 pm)

1. Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Rohan Bopanna / Matthew Ebden (non prima ore: 13:00)

2. [6] Daniil Medvedev vs Grigor Dimitrov (non prima ore: 15:00)

3. Jannik Sinner vs [WC] Tallon Griekspoor (non prima ore: 19:30)

4. [3] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs [Q] Sander Gille / Joran Vliegen