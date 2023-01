Da Tenerife: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Il Tenerife Challenger 2 ha preso ufficialmente il via. I match del tabellone di qualificazione hanno lanciato il secondo dei tre eventi ATP Challenger organizzati da MEF Tennis Events sull’isola canaria. Folta la truppa azzurra che tra tabellone cadetto e main draw vanta complessivamente quattordici atleti, tra cui le prime tre teste di serie: Francesco Passaro, Matteo Arnaldi e Raul Brancaccio. Tra i partecipanti anche giocatori familiari al circuito maggiore come Benoit Paire e Lloyd Harris, quest’ultimo rientrato da poco da un lungo infortunio. C’è molta curiosità per il debutto di Hawk-Eye sul campo centrale dell’Abama Tennis Academy. L’utilizzo del sistema di verifica del segno della palla è una rarità a livello Challenger e rappresenta un ulteriore vanto per l’organizzazione del torneo.

La grande ripartenza di Harris – “Sono molto contento di essere a Tenerife per questi due tornei, quest’isola è bellissima e sono motivatissimo”. Le parole di Lloyd Harris. Il tennista sudafricano, nel 2021 in grado di toccare la posizione numero 31 del ranking ATP, è tornato in campo ad inizio 2023 dopo un infortunio al polso destro che lo ha tenuto ai box: “Ho passato quattro mesi senza toccare la racchetta e dal Roland Garros fino a fine stagione non ho più giocato. È stato un periodo lungo e difficile, ma devo dire che ci ho messo meno del previsto a recuperare la migliore condizione”. Harris ha iniziato l’annata con una finale ed una semifinale nei Challenger di Nonthaburi, oltre che con il secondo turno dell’Australian Open condito dalla vittoria nel primo round contro Lorenzo Musetti. L’obiettivo per le due settimane a Tenerife è vincere, ma il tennista classe 1997 non si mette eccessiva fretta: “A questo livello non esistono partite scontate. Chiaramente voglio provare a vincere entrambi i tornei e voglio rientrare in top 100, ma la mia priorità a breve termine è stare bene fisicamente. Poi in generale punto a fare anche meglio del mio best ranking”.

Lunedì l’esordio di Passaro – Il match che inaugurerà l’inizio del main draw sul campo centrale sarà quello della prima testa di serie Francesco Passaro. Lunedì 30 gennaio il perugino affronterà Yaroslav Denim, diciassettenne russo che fa base alla Rafa Nadal Academy. Al secondo turno per l’azzurro potrebbe esserci subito il big match Lloyd Harris, che all’esordio se la vedrà contro Ivan Gakhov. In attesa dei qualificati è solo uno il derby azzurro in programma nel tabellone principale, quello tra il numero due del seeding Matteo Arnaldi ed Alessandro Giannessi. Molto atteso dal pubblico locale l’esordio della wild card Martin Landaluce. Il diciassettenne di Madrid, campione in carica degli US Open junior, sfiderà Riccardo Bonadio al primo turno. Nel tabellone principale c’è anche Benoit Paire, che nell’ultimo match della giornata di lunedì se la vedrà contro Santiago Rodriguez Taverna. Nelle qualificazioni si sono disputati invece diversi derby. In quelli a tinte tricolori vittorie di Gian Marco Moroni e Lorenzo Giustino su Alexander Weis (6-3 6-4) e Giovanni Fonio (6-3 6-4). Nei confronti tra giocatori spagnoli invece trionfi di Alvaro Lopez San Martin e Alejandro Moro Canas contro Nikolas Sanchez Izquierdo (7-5 7-6) e Daniel Merida (6-7 6-0 6-4).

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alvaro Lopez San Martin vs [9] Alejandro Moro Canas

2. [6] Bu Yunchaokete vs [12] Valentin Royer

3. [1] Francesco Passaro vs Yaroslav Demin (non prima ore: 16:00)

4. Santiago Rodriguez Taverna vs [8] Benoit Paire (non prima ore: 18:00)

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Matteo Gigante vs [7] Stefano Travaglia

2. [Alt] Miguel Damas vs [10] Shintaro Mochizuki

3. Ivan Gakhov vs Lloyd Harris

4. [WC] Nicolas Alvarez Varona vs [WC] Salvatore Caruso

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Lorenzo Giustino vs [8] Gian Marco Moroni

2. [PR] Christian Harrison vs Daniel Cox

3. Cedrik-Marcel Stebe vs [4] Filip Misolic

I risultati di domenica 29 gennaio

1° turno qualificazioni

Daniel Cox b. Clement Tabur (11) 6-0 3-6 6-2

Matteo Gigante (2) b. Miguel García (WC) 6-2 6-1

Stefano Travaglia (7) b. Dominik Palan 7-5 ret.

Lorenzo Giustino (3) b. Giovanni Fonio 6-3 6-4

Gian Marco Moroni (8) b. Alexander Weis 6-3 6-4

Alvaro Lopez San Martin b. Nikolas Sanchez Izquierdo (4) 7-5 7-6 (5)

Alejandro Moro Canas (9) b. Daniel Merida (WC) 6-7 (5) 6-0 6-4

Miguel Damas (Alt) b. Steven Diez (5) 7-5 7-5

Shintaro Mochizuki (10) b. Massimo Giunta (WC) 6-4 6-0

Bu Yunchaokete (6) b. Hillel Rousseau (WC) 6-3 6-0