Challenger Tenerife 2: IL Tabellone Principale e di Qualificazione. Ben 16 azzurri al via tra Md e Quali

Challenger Tenerife 2 – Tabellone Principale – hard

(1) Passaro, Francesco vs Demin, Yaroslav

Gakhov, Ivan vs Harris, Lloyd

(PR) Marcora, Roberto vs Zekic, Miljan

Rodriguez Taverna, Santiago vs (8) Paire, Benoit

(3) Brancaccio, Raul vs Milojevic, Nikola

Qualifier vs Mager, Gianluca

(WC) Landaluce, Martin vs Bonadio, Riccardo

Qualifier vs (7) Taberner, Carlos

(5) Peniston, Ryan vs Clarke, Jay

(WC) Alvarez Varona, Nicolas vs (WC) Caruso, Salvatore

Qualifier vs Maestrelli, Francesco

Stebe, Cedrik-Marcel vs (4) Misolic, Filip

(6) Shevchenko, Alexander vs Krutykh, Oleksii

Rosol, Lukas vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

(Alt) Giannessi, Alessandro vs (2) Arnaldi, Matteo

Challenger Tenerife 2 – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Geerts, Michael vs (PR) Harrison, Christian

Cox, Daniel vs (11) Tabur, Clement

(2) Gigante, Matteo vs (WC) Garcia, Miguel

Palan, Dominik vs (7) Travaglia, Stefano

(3) Giustino, Lorenzo vs Fonio, Giovanni

Weis, Alexander vs (8) Moroni, Gian Marco

(4) Sanchez Izquierdo, Nikolas vs Lopez San Martin, Alvaro

(WC) Merida, Daniel vs (9) Moro Canas, Alejandro

(5) Diez, Steven vs (Alt) Damas, Miguel

(WC) Giunta, Massimo vs (10) Mochizuki, Shintaro

(6) Yunchaokete, Bu vs (WC) Rousseau, Hillel

(Alt) Alcala Gurri, Max vs (12) Royer, Valentin

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Nikolas Sanchez Izquierdo vs Alvaro Lopez San Martin

2. [2] Matteo Gigante vs [WC] Miguel Garcia

3. [WC] Massimo Giunta vs [10] Shintaro Mochizuki

4. [1] Michael Geerts vs [PR] Christian Harrison

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Lorenzo Giustino vs Giovanni Fonio

2. [WC] Daniel Merida vs [9] Alejandro Moro Canas

3. [5] Steven Diez vs [Alt] Miguel Damas

4. [Alt] Max Alcala Gurri vs [12] Valentin Royer (non prima ore: 15:00)

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alexander Weis vs [8] Gian Marco Moroni

2. Dominik Palan vs [7] Stefano Travaglia

3. [6] Bu Yunchaokete vs [WC] Hillel Rousseau

4. Daniel Cox vs [11] Clement Tabur