Challenger Koblenz: Il Tabellone Principale e di Qualificazione.

Challenger Koblenz – Tabellone Principale – hard indoor

(1) Zhang, Zhizhen vs (WC) Squire, Henri

Kolar, Zdenek vs Bellier, Antoine

Choinski, Jan vs Qualifier

(WC) Rehberg, Max Hans vs (7) Muller, Alexandre

(3) Pospisil, Vasek vs Nava, Emilio

Qualifier vs Lokoli, Laurent

Qualifier vs (Alt) Wessels, Louis

(Alt) Gerch, Lucas vs (5) Grenier, Hugo

(8) Brouwer, Gijs vs (Alt) Collignon, Raphael

Nardi, Luca vs Laaksonen, Henri

(Alt) Masur, Daniel vs Andreev, Adrian

Qualifier vs (4) Marterer, Maximilian

(6) Broady, Liam vs (Alt) Haase, Robin

Qualifier vs Qualifier

(WC) Topo, Marko vs Escoffier, Antoine

Blancaneaux, Geoffrey vs (2) Safiullin, Roman

Challenger Koblenz – Tabellone Qualificazione – hard indoor

(1/Alt) Yevseyev, Denis vs (WC) Gentzsch, Tom

(Alt) Wehnelt, Kai vs (12) Gerasimov, Egor

(2) Zhukayev, Beibit vs (WC) Broska, Florian

(Alt) Setkic, Aldin vs (10) Hoang, Antoine

(3) Blanch, Ulises vs Rosenkranz, Mats

(WC) Bachinger, Matthias vs (11) Oradini, Giovanni

(4) Kachmazov, Alibek vs (Alt) Lamasine, Tristan

(WC) Florig, Philip vs (7) Sachko, Vitaliy

(5) Vatutin, Alexey vs (Alt) Jorda Sanchis, David

Martineau, Matteo vs (9) De Schepper, Kenny

(6) Onclin, Gauthier vs (PR) Jahn, Jeremy

(Alt) Haerteis, Johannes vs (8) Arnaboldi, Andrea

1. [WC] Matthias Bachingervs2. [3] Ulises Blanchvs Mats Rosenkranz3. [2] Beibit Zhukayevvs [WC] Florian Broska4. [1/Alt] Denis Yevseyevvs [WC] Tom Gentzsch5. [WC] Philip Florigvs [7] Vitaliy Sachko6. Matteo Martineauvs [9] Kenny De Schepper(non prima ore: 18:00)

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. [Alt] Kai Wehnelt vs [12] Egor Gerasimov

2. [6] Gauthier Onclin vs [PR] Jeremy Jahn

3. [5] Alexey Vatutin vs [Alt] David Jorda Sanchis

4. [Alt] Johannes Haerteis vs [8] Andrea Arnaboldi

5. [4] Alibek Kachmazov vs [Alt] Tristan Lamasine

6. [Alt] Aldin Setkic vs [10] Antoine Hoang