Challenger Burnie: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger Burnie – Tabellone Principale – hard

(1) Duckworth, James vs Ochi, Makoto

Qualifier vs (WC) Jin, Jeremy

Qualifier vs Sekulic, Philip

Qualifier vs (7) Moriya, Hiroki

(3) Purcell, Max vs (WC) Bolt, Alex

Polmans, Marc vs Qualifier

Walton, Adam vs Mochizuki, Yuki

Sekiguchi, Shuichi vs (6) Sweeny, Dane

(8) Uchiyama, Yasutaka vs Fancutt, Thomas

Hazawa, Shinji vs Qualifier

Chazal, Maxime vs Shimizu, Yuta

Schoolkate, Tristan vs (4) Noguchi, Rio

(5) Jasika, Omar vs McCabe, James

Kelly, Dayne vs Nakagawa, Naoki

(WC) Ellis, Blake vs Saville, Luke

Qualifier vs (2) Hijikata, Rinky

(1) Winter, Edwardvs Ryan Ziegann, Sam(WC) Taylor, Jasonvs (7) Walkin, Brandon

(2) Takahashi, Yusuke vs Woerndle, Matthew

(WC) Taylor, Adam vs (12) Okamura, Issei

(3) Sumizawa, Daisuke vs (Alt) Talic, Zaharije-Zak

(WC) Searant, Rhys vs (8) Pham, Derek

(4) Puttergill, Calum vs (PR) Delaney, Jesse

Braithwaite, Thomas vs (10) Romios, Matthew Christopher

(5) Harper, Mitchell vs (Alt) Papac, Tomislav Edward

(Alt) Bayldon, Blake vs (11) Camus, Charlie

(6) Mott, Blake vs Gaal, Corey

(WC) Mehrotra, Arjun vs (9) Delaney, Jake

1. [Alt] Blake Bayldonvs [11] Charlie Camus2. [1] Edward Wintervs Sam Ryan Ziegann3. [4] Calum Puttergillvs [PR] Jesse Delaney4. [6] Blake Mottvs Corey Gaal

Court 3 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Thomas Braithwaite vs [10] Matthew Christopher Romios

2. [WC] Arjun Mehrotra vs [9] Jake Delaney

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Mitchell Harper vs [Alt] Tomislav Edward Papac

2. [WC] Jason Taylor vs [7] Brandon Walkin

3. [3] Daisuke Sumizawa vs [Alt] Zaharije-Zak Talic

Court 4 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Yusuke Takahashi vs Matthew Woerndle

2. [WC] Adam Taylor vs [12] Issei Okamura

3. [WC] Rhys Searant vs [8] Derek Pham