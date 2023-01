WTA 250 Lione: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Al via Camila Giorgi e Sara Errani per i colori italiani

WTA 250 Lione – Tabellone Qualificazione – indoor hard

(1) Linda Noskova vs (WC) Margaux Rouvroy

Viktoria Kuzmova vs (7) Cristina Bucsa

(2) Camila Giorgi vs Katie Swan

(SR) Olga Danilovic vs (12) Clara Tauson

(3) Viktoriya Tomova vs Erika Andreeva

(WC) Jessika Ponchet vs (11) Diane Parry

(4) Rebeka Masarova vs (WC) Amandine Hesse

Anna-Lena Friedsam vs (10) Kaja Juvan

(5) Kateryna Baindl vs Ana Konjuh

Simona Waltert vs (8) Magdalena Frech

(6) Varvara Gracheva vs Marina Bassols Ribera

(WC) Alice Tubello vs (9) Sara Errani

Court Central – ore 10:00

(4) Rebeka Masarova vs Amandine Hesse

(5) Kateryna Baindl vs Ana Konjuh

(1) Linda Noskova vs Margaux Rouvroy

Jessika Ponchet vs (11) Diane Parry

Alice Tubello vs (9) Sara Errani

(2) Camila Giorgi vs Katie Swan

Court 1 – ore 10:00

Anna-Lena Friedsam vs (10) Kaja Juvan

Simona Waltert vs (8) Magdalena Frech Non prima 11:00

Viktoria Kuzmova vs (7) Cristina Bucsa

(3) Viktoriya Tomova vs Erika Andreeva

(6) Varvara Gracheva vs Marina Bassols Ribera

Olga Danilovic vs (12) Clara Tauson