Srdjan Djokovic non sarà presente alla semifinale dell’Australian Open

Srdjan Djokovic, padre di Novak, non sarà nel box del 21 volte campione Slam alla Rod Laver Arena per la semifinale 2023 del torneo.

In un comunicato inviato via e-mail ai giornalisti un paio d’ore prima del match Djokovic – Paul, gli organizzatori del torneo hanno affermato che Srdjan Djokovic “ha rilasciato una dichiarazione in cui conferma che non parteciperà” alla partita.

“Durante l’evento, abbiamo parlato con i giocatori e le loro squadre sull’importanza di non impegnarsi in alcuna attività che causi disagio o disturbo”, afferma Tennis Australia. “Continueremo a impegnarci per la sicurezza dei tifosi durante l’evento e ribadiamo la nostra posizione che vieta le bandiere della Bielorussia e della Russia. Tennis Australia sostiene l’appello alla pace e alla fine della guerra e del conflitto violento in Ucraina”.

Dopo la vittoria nei quarti di finale di Djokovic contro il russo Andrey Rublev mercoledì sera, Srdjan Djokovic è stato filmato in piedi con un gruppo di persone che sventolavano bandiere russe – almeno una mostrava un’immagine di Vladimir Putin – fuori dalla Rod Laver Arena. Il fatto ha scatenato un putiferio di polemiche e ha spinto papà Djokovic a farsi da parte. Tutto lascia pensare che Srdjan non sarà sugli spalti anche in caso di finale del figlio domenica.