Djokovic denuncia le provocazioni di un altro tifoso all’Australian Open

Novak Djokovic è stato accolto con grande onore al ritorno in Australia un anno dopo essere stato espulso. Ma ci sono alcuni casi eccezionali che hanno segnato il serbo in questa avventura all’Australian Open. Il numero cinque del ranking ATP ha nuovamente denunciato il comportamento particolarmente provocatorio di un tifoso nei gradoni della Rod Laver Arena, durante la vittoria contro Andrey Rublev.

“Continua a succedere. Non c’è molto che possa dire perché sono persone libere. Non posso giudicare tutto il pubblico per una persona. Qualcuno ha iniziato a fare commenti solo per provocarmi e insultarmi. Ha superato il limite. Non è la prima né la seconda volta che succede e ho solo chiesto all’arbitro di agire. Dopo quello, ho visto che ha iniziato a sostenere Rublev. Non ha fatto più commenti cattivi fino alla fine”, ha rivelato in conferenza stampa.

Adesso resta da vedere come sarà il comportamento dei tifosi durante l’incontro con Tommy Paul nelle semifinali, considerando che Djokovic non ha mai perso in questo turno dell’Australian Open in tutta la sua carriera. E questa questione diventerà ancora più importante se eventualmente disputerà la finale con Stefanos Tsitsipas.