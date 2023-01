Shelton: “Il mio tennis è adatto alla terra battuta”

Tommy Paul ha interrotto la favola di Ben Shelton agli Australian Open. Il giovane statunitense è stato stoppato in 4 set dal più esperto connazionale (appena approdato alla prima semifinale di uno Slam in carriera), in quello che è stato incredibilmente il suo primo torneo Pro disputato al di fuori dagli Stati Uniti. Nonostante la battuta d’arresto, Ben non ha affatto perso il sorriso, forte di una prestazione inaspettata ma di altissimo livello. Ha parlato di vari temi nella press conference dopo il suo incontro, dicendosi molto fiducioso per i tornei in Europa, per lui altra novità assoluta, inclusi quelli su terra battuta. Una superficie che, a suo dire, non sarà affatto male per il suo tennis offensivo e potente.

“Tornerò a casa, certo, e i miei prossimi tornei saranno negli Stati Uniti. Non sono sicuro se sarà Dallas o Delray Beach. La mia scuola è tutta online, quindi posso seguire le lezioni in albergo la sera. Dover seguire queste lezioni non cambia molto la mia routine, non ho avuto troppi problemi con questo. Penso che forse potrebbe diventare complicato se i giorni di viaggio coincidono con gli esami. Finora sono stato in grado di gestirlo, poi vedremo”.

Fanno notare a Shelton che finora ha giocato ben poco al di fuori dei campi in sintetico. Lui non è affatto spaventato all’idea, anzi… “Non vedo l’ora che arrivi la terra battuta. Anche l’erba, certamente, ma penso che il rosso venga prima, quindi è quello che ho in mente per prima. Penso che il mio gioco sia davvero adatto alla terra battuta. Non vedo l’ora di poter sfruttare a mio vantaggio i rimbalzi più alti, muovendomi, scivolando. Aspetto con impazienza il momento di scendere sulla terra rossa. E anche sull’erba. Ovviamente saranno tutte nuove esperienze per me, giocando quei tornei che saranno per lo più al di fuori degli Stati Uniti. Sì, non vedo davvero l’ora. Ho fiducia che sarò in grado di apprendere e giocare bene. La terra verde in Florida? Sì, mi sono esercitato per settimane al centro USTA di Orlando, in Florida. Hanno anche terra rossa italiana. Ho fatto alcune sessioni di allenamento sulla terra rossa. È solo che per ora non ho avuto la possibilità di competere in un vero torneo sulla terra battuta, ma la conosco”.

“Cosa porto via da quest’esperienza? Ho imparato molto, che ho la capacità di essere davvero duro in campo, di rimanere forte per cinque set. Ho in qualche modo dimostrato a me stesso che posso stare in campo per lunghi periodi di tempo contro avversari forti. Lo prendo come un enorme vantaggio, non solo per il mio livello di tennis, ma anche per la mia mentalità in campo, il livello a cui sono stato in grado di competere e mantenerlo per tutta la settimana. Penso che queste siano un paio di grandi cose che mi porto via, insieme al calore del pubblico. Pazzesco. Mi hanno sostenuto tanto, sicuramente non mi aspettavo tutto ciò in questo torneo, essendo un americano. Mi hanno trattato come uno di loro (sorridendo). È stato davvero divertente poter giocare con il supporto dietro di me durante le mie partite. Gli australiani sono incredibili”.

Interessanti le considerazioni di Shelton sulla propria adattabilità al “rosso”. In effetti anche altri connazionali dotati di un gran servizio e di un diritto pesante hanno dimostrato di poter giocare ad ottimo livello sulla terra battuta. Isner, o più recentemente Opelka a Roma, hanno ben figurato anche su di una superficie sulla quale poco hanno giocato in carriera e dove, teoricamente, erano discretamente sfavoriti. Ben ha dimostrato nel torneo una buonissima mobilità – la forza delle sue gambe è davvero notevole – e di eccellere quando può spingere su palle alte, grazie ad una meccanica esecutiva col diritto che premia questo tipo di impatti. Semmai è tutta da verificare la sua tenuta mentale e pazienza sui lunghi scambi che generalmente dominano gli schermi di gioco su terra. A meno che il figlio di Brian non interpreti i match in modo super-offensivo, attaccando immediatamente alla prima opportunità e scendendo spesso a rete. Un po’ alla Shapovalov, altro mancino offensivo che sul rosso ha trovato risultati tutt’altro che disprezzabili (si parla di pura tecnica in rapporto alla superficie, tra Denis e Ben a livello mentale sembra già esserci un abisso a favore dello statunitense). Sarà molto curioso vederlo giocare in Europa, con il ranking ottenuto grazie ai quarti agli Australian Open (n.43 del live ranking) non dovrà fare le qualificazioni praticamente in nessun torneo.

