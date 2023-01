Australian Open: Il programma di Giovedì 26 Gennaio 2023

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Hantuchova / A. Radwanska vs I. Majoli / B. Schett

J. Chardy / F. Martin vs H. Nys / J. Zielinski

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

(WC) R. Hijikata / (WC) J. Kubler vs (8) M. Granollers / (8) H. Zeballos

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

ORIGINAL 9 PRESENTATION

(22) E. Rybakina vs (24) V. Azarenka

(Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30))

M. Linette vs (5) A. Sabalenka

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

T. Haas / R. Stepanek vs M. Baghdatis / M. Philippoussis

(9) A. Korneeva vs (2) T. Valentova

(1) N. Vink vs D. Ramphadi

D. Wagner vs (2) S. Schroder

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) A. Hewett vs T. Miki

(4) J. Griffioen vs (2) Y. Kamiji

D. Arai / T. Sanada vs (2) A. Hewett / (2) G. Reid

(1) D. De Groot / (1) A. Van Koot vs D. Mathewson / L. Shuker

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(3) A. Blockx vs (10) J. Fonseca

(12) S. Ishii vs A. Ibragimova

(1) A. Blockx / (1) J. Fonseca vs V. Iakubenko / O. Ojakaar

R. Munk Mortensen / K. Sidorova vs (5) S. Ishii / (5) E. Koike

TBD vs TBD

TBD vs TBD

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

T. Berkieta vs (4) A. Gea

(13) R. Stoiber vs W. Ewald

(WC) C. Errey / (WC) M. Schoeman vs F. Cina / K. Edengren

(1) E. McDonald / (1) L. Udvardy vs R. Jamrichova / F. Urgesi

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Tien vs (2) I. Radulov

(15) R. Jamrichova vs (7) M. Andreeva

(7) L. Tien / (7) C. Williams vs R. Tiukaev / T. Zhang

C. Mester / S. Zhiyenbayeva vs (2) M. Andreeva / (2) A. Korneeva

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(3) T. Oda vs (2) G. Fernandez

(1) D. De Groot vs M. Tanaka

M. Scheffers / R. Spaargaren vs A. Cataldo / T. Egberink

K. Montjane / M. Tanaka vs (2) Y. Kamiji / (2) Z. Zhu

TBD vs TBD

TBD vs TBD

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) K. Feldbausch vs (11) Y. Zhou

A. Frusina / J. Hrazdil vs F. Bondioli / M. Kriznik

(WC) R. Gilheany / (WC) S. Webb vs (4) H. Kinoshita / (4) S. Saito