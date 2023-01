Roger Federer alla settimana della moda. Novak Djokovic esprime parole affettuose “Facciamo un grande applauso a Roger. È una delle persone più importanti ad aver mai giocato questo sport” (Video)

Roger Federer ha accompagnato sua moglie Mirka Federer e l’amica Anna Wintour, storica direttrice di VOGUE, alla settimana della moda di Parigi, ma ciò che ha attirato l’attenzione è stato l’abito di Mirka, che ha scelto una maglietta suggestiva per uno degli sfilate dell’evento. Sulla maglietta di Mirka, che ha posato numerose volte al fianco del marito, si può vedere una scritta, che in inglese è “goat”, che significa anche “il migliore di tutti i tempi” (Greatest Of All Time).

Federer si è ritirato a settembre dello scorso anno, all’età di 41 anni e ha rifiutato tutti i tipi di omaggi in tornei di tennis. È stato così anche per questa edizione degli Australian Open, in cui ha optato per non partecipare ad alcuna cerimonia, dedicandosi ad altre cose.

Intanto Novak Djokovic, qualificato per le semifinali degli Australian Open per la 10a volta in carriera, ha ricordato questo mercoledì durante la sua intervista in campo la prima finale di Grand Slam che ha giocato, agli US Open 2007, in cui è stato sconfitto da Roger Federer. Il serbo di 35 anni ha avuto parole gentili per lo svizzero.

“Facciamo un grande applauso a Roger, che lo merita. Ho avuto grandi battaglie negli anni contro di lui, il tennis gli manca e l’ho visto questa settimana ben vestito per uno spettacolo di moda. L’ho anche visto sciare, voglio sfidarlo tra qualche anno. Roger si sta godendo la vita e questo è bello. È una delle persone più importanti ad aver mai giocato questo sport”, ha riconosciuto nell’intervista.

ITW DJOKOVIC: “FEDERER MI MANCHI, TI SFIDERO’ SULLE PISTE DA SCI”