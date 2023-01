Becker: “Nadal? Non credo lo rivedremo in Australia , il ritiro è vicino, forse a Parigi”

Boris Becker è tornato a commentare gli Australian Open in Germania dopo i mesi di reclusione a Londra per scontare la condanna per reati fiscali. Interpellato su Rafael Nadal, il parere del 3 volte campione di Wimbledon è secco: il suo tempo sul tour sta per scadere, forse dirà addio a Parigi. Ecco le frasi di Boris sul maiorchino.

“Se la domanda è se Rafa giocherà fino a 40 anni, la risposta è che non credo proprio. La sconfitta contro McDonald è stato il primo passo verso il ritiro perché un infortunio come questo richiede tempo per riprendersi ed è già vecchio. E i suoi infortuni sono sempre più frequenti. I suoi giorni nel tennis sono contati”.

“Penso che vorrà giocare ancora una volta a Parigi. Non so se tornerà in Australia, probabilmente no. Ecco perché è giusto godersi la sua presenza mentre è ancora in gara, non gli resta molto da giocare”.

“Non è una leggenda del tennis, Rafael è una leggenda dello sport, è uno degli atleti più importanti degli ultimi 25 anni. È diventato ancora più popolare, può diventare presidente della Spagna se vuole… ma penso che prenderà di nuovo in mano la racchetta e ci proverà ancora. Se sta bene, per me resta il favorito per il prossimo Roland Garros”.

Ecco lo scenario più probabile per Boris: “Purtroppo penso che Rafa si ritirerà al Roland Garros. Non voglio che accada, ma penso che farà un grande torneo, potenzialmente vincerà e dirà addio”.