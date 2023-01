Australian Open: Paul sconfigge Shelton e raggiunge le semifinali di uno Slam per la prima volta in carriera (Video)

Tommy Paul, giovane di 25 anni che da tempo è indicato come uno dei giocatori che può fare la differenza nei principali tornei, sta finalmente mostrando tutto il suo talento e qualità su uno dei più grandi palcoscenici del mondo. Mercoledì, il tennista di New Jersey si è qualificato per le semifinali dell’Australian Open, le sue prime in tornei del Grand Slam, diventando il primo statunitense da’Andy Roddick, nel 2010, ad arrivare in top 4 del singolare maschile a Melbourne.

In un incontro interessante e che è stato il migliore dei quarti di finale maschili fino ad ora, Paul, numero 35 del ranking ATP, ha sconfitto il giovane compagno di squadra Ben Shelton, 89 ° ATP e una delle grandi sorprese della competizione, con il punteggio di 7-6(6), 6-3, 5-7 6-4, in un incontro di tre ore in cui ha confermato la sua superiorità e la sua maggiore esperienza a questo livello.

Paul avrebbe dovuto chiudere l’incontro prima (aveva un vantaggio nel terzo set di 4 a 3 e servizio a disposizione), ma Shelton ha mostrato ancora una volta il motivo per cui dovrebbe essere una delle figure di spicco in futuro.

In semifinale, Paul attende il vincitore del match della sessione serale tra Novak Djokovic (5° ATP) e Andrey Rublev (6°).

GS Australian Open B. Shelton B. Shelton 6 3 7 4 T. Paul T. Paul 7 6 5 6 Vincitore: T. Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Shelton 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-4 → 3-4 T. Paul 30-0 40-0 2-3 → 2-4 B. Shelton 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 B. Shelton 0-15 15-15 ace 30-15 ace 0-2 → 1-2 T. Paul 15-0 15-15 df 30-15 0-1 → 0-2 B. Shelton 15-15 ace 0-15 15-30 ace 15-40 df ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 T. Paul 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 B. Shelton 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A ace df 40-40 ace 40-A df ace 4-4 → 5-4 T. Paul 15-0 30-0 30-30 30-40 3-4 → 4-4 B. Shelton 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A ace 1-1 → 2-1 T. Paul 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 B. Shelton 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Paul 0-15 15-15 30-15 ace 3-5 → 3-6 B. Shelton 15-0 30-0 ace ace 2-5 → 3-5 T. Paul 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 B. Shelton 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 T. Paul 15-0 15-15 15-40 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Paul 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Shelton 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 B. Shelton 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 T. Paul 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-30 2-2 → 3-2 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 B. Shelton 15-15 15-30 30-30 ace 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 2-1 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

