Philippoussis: “Capire dalle proprie esperienze rende migliori i giocatori, non i numeri o nemmeno i coach”

Stefanos Tsitsipas è a caccia della quarta semifinale in carriera agli Australian Open, dopo quelle raggiunte nel 2019, 2021 e 2022. Non è mai riuscito a superare l’ostacolo e sbarcare in finale nel primo Slam stagionale. Quest’anno l’occasione per infrangere la barriera è davvero ghiotta: domani nell’ultimo match di quarti di finale sulla Rod Laver Arena sfiderà il ceco Jiri Lehecka (n.71 ATP), con la prospettiva di trovarsi in semifinale il vincente di Khachanov vs. Korda. Non una passeggiata, ma certamente rivali sulla carta meno forti di Nadal e Medvedev, contro i quali perse i match decisivi per volare in finale.

Quest’anno il greco si è presentato “down under” in eccellente condizione fisica, come ha dimostrato anche il quinto set vinto contro Jannik Sinner, un parziale nel quale è riuscito ad alzare di nuovo il livello dopo un calo nel terzo e quarto set, diventando quasi ingiocabile nei propri turni di servizio e super aggressivo in risposta. Proprio sull’aggressività, su tempi di gioco più rapidi e sull’avanzare il baricentro del suo gioco ha lavorato dalla scorsa estate con Mark Philippoussis, australiano “doc”, un tennista estremamente potente ma anche bravo nel venire a rete e chiudere la porta ai rivali con volée perentorie e spesso spettacolari. Al “bel tenebroso” Mark, Stefanos ha chiesto un aiuto per sviluppare un tennis più proiettato in avanti, sfruttando le proprie incredibili capacità atletiche e così mascherando anche la sua relativa debolezza sul lato sinistro. Inoltre, a detta di Philippoussis in un’intervista dello scorso autunno che abbiamo riportato, aggiungere un gioco di volo sicuro e consistente alle caratteristiche di Tsitsipas è un plus incredibile, perché si propone agli avversari (anche i più forti) uno stile di gioco e un tennista quasi scomparso, che quindi diventa difficile da affrontare.

In effetti già alle scorse ATP Finals Tsitsipas ha perso due match molto lottati contro Djokovic e Rublev, ma è uscito dal campo forte di nuovi schemi testati ad altissimo livello, ancora non così sicuri ma molto offensivi, con un uso tattico del back, tante discese a rete e un’atteggiamento in risposta mai visto prima. Si è capita la direzione che “Stef” vuole prendere: scambiare di meno, anticipare i colpi e venire avanti a prendersi il punto. Anche contro Sinner la tattica a tratti ha funzionato bene, portando punti in momenti importanti.

Su questa strada Stefanos e Mark stanno continuando a lavorare, con la prospettiva di crescere torneo dopo torneo. L’australiano ha parlato ai media sul suo paese, soddisfatto delle prestazioni del suo assistito, e fornendo anche un punto di vista interessante sulla crescita dei giocatori e sull’uso di tattiche, coach e numeri. A suo dire, alla fine la vera forza del giocatore in campo è legata alle sue decisioni, al proprio vissuto ed esperienza, fattore insostituibile. Ecco alcuni estratti delle parole di Philippoussis.

“Ha lavorato molto duramente nella off season. Si è messo in moto e sta colpendo bene la palla, ma, guarda, i ragazzi che sono nei quarti di finale, tutti stanno giocando un ottimo tennis. Non importa quale sia la classifica o la testa di serie, non sarà facile e devi solo concentrarti su chiunque sia di fronte a te quel giorno”. afferma Mark. “L’esperienza di essere stato in semifinale negli ultimi anni qui è un vantaggio e può aiutare in quei grandi momenti, specialmente trascorrendoli alla Rod Laver Arena”.

In effetti nessuno dei suoi sfidanti nella via verso la finale 2023 ha provato prima un’esperienza del genere nel torneo, e per il finalista di Wimbledon 2003, l’esperienza vissuta sulla propria pelle per un giocatore è preziosa e insostituibile.

“Sto cercando di tenerlo calmo, è un atleta così incredibile fisicamente, ed è un combattente naturale che ha un grande gioco, un gioco a tutto tondo. Ciò che è difficile in questi giorni è restare concentrati sul proprio gioco, crederci e applicarlo al meglio in partita. Per assurdo oggi c’è così tanta tecnologia a portata di mano, tantissimi input, tutte queste statistiche e tutto ciò che accade durante le partite… Penso che sia molto facile perdersi in queste cose, ancor più quando hai un tennis che può svilupparsi su più direzioni e strategie. Sono cose importanti, certo, non le voglio sminuire, potresti usarle in modo vantaggioso. Ma credo fermamente che i giocatori possano perdersi e dimenticarsi di giocare il proprio gioco. Alla fine è il tennista in campo, porta il suo tennis e le esperienze che ha vissuto, buone e cattive, che lo rendono più forte o più debole. Non c’è coach o strategia che può sostituire questo, è il giocatore che dà la direzione al suo tennis e alle sue partite“.

Non poteva mancare un accenno al rapporto col papà di Stefanos, altro suo coach e persona a volte un po’ “ingombrante”. Mark: “Guarda, è il suo allenatore, ma numero 1 è il padre, poi è un allenatore”, sorride Philippoussis, concludendo “Io guardo mio figlio, ha otto anni, gioca a basket under 12 e mi innervosisco già, quindi non so che potrei fare se lo guardassi mentre gioca in un Grande Slam….”.

