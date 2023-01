Australian Open da record: per la prima volta nell’Era Open le teste di serie n.1 e 2 dei due tabelloni di uno Slam escono prima dei quarti di finale

Con la vittoria di Elena Rybakina (doppio 6-4) sulla testa di serie n.1 Iga Swiatek, l’Australian Open 2023 segna un record assoluto nell’Era Open del tennis. Infatti nemmeno nel tabellone femminile almeno una delle prime due teste di serie (Swiatek e Jabeur) è giunta ai quarti di finale. Ons è stata estromessa al secondo turno dalla Vondrousova, Iga oggi negli ottavi di finale dall’ultima campionessa di Wimbledon.

Visto che nel draw maschile Nadal (n.1) e Ruud (n.2) sono usciti entrambi al secondo turno (per mano rispettivamente di McDonald e Brooksby), anche tra gli uomini i primi due favoriti dalla vigilia sono usciti ben prima dei quarti di finale. Non era mai accaduto nell’Era Open che in un torneo dello Slam le prime due teste di serie di entrambi i tabelloni fossero eliminate prima dei quarti di finale.

Questo Australian Open diventa così ancor più un torneo delle sorprese. Vedremo se sarà Novak Djokovic (fuori dai primi due favoriti per le sue note questioni personali che gli hanno impedito di giocare due Slam lo scorso anno) ad impedire il successo di un nuovo campione Slam al maschile. Infatti tra i tennisti rimasti in corsa (Khachanov – Korda, Lehacka -Tsitsipas/Sinner, Rublev – Rune, De Minaur, Shelton – Wolf, Bautista Agut – Paul) nessuno ha mai vinto uno Slam e il solo Tsitsipas ha giocato una finale (Roland Garros, battuto in cinque set da Djokovic).

Nel draw rosa invece sono ancora in corsa alcune già campionesse Slam (Rybakina, Ostapenko, Azarenka)