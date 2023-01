Ajla Tomljanovic operata al ginocchio

Dopo Marin Cilic, anche Ajla Tomljanovic è finita “sotto i ferri”. L’australiana ha comunicato via social di aver subito un piccolo intervento al ginocchio per sanare definitivamente un problema che si trascinava da tempo. L’intervento è andato bene, dovrà stare lontana dai tornei per alcuni mesi, ma si dice contenta di aver preso questa decisione per ritrovare la piena salute. “Le cose più importanti hanno bisogno di tempo, inizierò prima possibile la riabilitazione” scrive nel messaggio. In bocca al lupo Ajla!