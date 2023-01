Australian Open: Il programma di Domenica 22 Gennaio 2023. Sinner all’ostacolo Tsitsipas, l’azzurro cerca l’impresa

Jannik Sinner ha superato anche l’ostacolo Marton Fucsovics, rimontando dallo 0-2 e conquistando così agli ottavi di finale degli Australian Open. L’avversario sulla strada, Stefanos Tsitsipas, è di quelli da prendere con le molle, visto che in cinque precedenti il greco ha vinto quattro volte. Secondo i bookmaker, riporta Agipronews, Tsitsipas rimane ancora favorito per l’approdo ai quarti, a quota 1,50 contro il 2,50 dell’azzurro. Nel 2022, Sinner ha perso due volte contro Tsitsipas, prima proprio agli Australian Open e successivamente a Roma, non vincendo nemmeno un set. Un trend atteso anche per questo match, con il 3-0 a favore del greco offerto a 3, la quota più bassa tra i risultati esatti.

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

MATCH TBA

(1) I. Swiatek vs (22) E. Rybakina

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

(10) H. Hurkacz vs (29) S. Korda

Intentionally Blank

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(3) S. Tsitsipas vs (15) J. Sinner

(24) V. Azarenka vs L. Zhu

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

MATCH TBA

(17) J. Ostapenko vs (7) C. Gauff

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

J. Lehecka vs (6) F. Auger-Aliassime

(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

MATCH TBA

MATCH TBA

(31) Y. Nishioka vs (18) K. Khachanov

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

(3) J. Pegula vs (20) B. Krejcikova

(Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))