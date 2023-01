Australian Open: Camila Giorgi si ferma al terzo turno (sintesi della partita e intervista – Video)

Camila Giorgi esce di scena al terzo turno degli Australian Open. La Giorgi per la quinta volta si ferma al terzo turno a Melbourne.

La 31enne di Macerata, n.70 WTA, ha ceduto 62 75, in un’ora e quaranta minuti di partita, all’elvetica Belinda Bencic, n.10 del ranking e 12esima favorita del seeding.

Durante tutto il confronto giocato alla Rod Laver Arena la campionessa olimpica in carica si è dimostrata più concreta nei propri turni di battuta (69% di punti ottenuti dal primo servizio contro il 49% dell’italiana).

La 25enne svizzera, in corsa nella seconda settimana di un torneo del Grande Slam dopo quasi un anno e mezzo (US Open 2021), dovrà ora vedersela contro la bielorussa Aryna Sabalenka (5).

Nel primo set Belinda prende un break di vantaggio già nel terzo game (durato ben 16 punti) grazie ad un diritto sbagliato da Camila sulla terza palla-break. L’elvetica conferma il vantaggio, l’azzurra prova a rimanere attaccata (3-2) ma Bencic, estremamente solida al servizio (nessuna palla-break concessa nel corso del set) vince gli ultimi tre giochi, strappando ancora la battuta alla marchigiana e chiudendo il primo set per 6-2 alla prima palla set a disposizione.

Nel secondo parziale la Bencic avanti per 5 a 3 subisce il recupero di Camila che nel decimo gioco riapre il match costringendo Bencic a sbagliare il rovescio incrociato impattando sul 5 pari.

Solo per un attimo, però, perché l’azzurra cala di concentrazione e l’elvetica si riprende il break di vantaggio (6-5) e poi chiude con un diritto incrociato vincente per 7-5 con un parziale di 8 punti a 1.

GS Australian Open C. Giorgi C. Giorgi 2 5 B. Bencic [12] B. Bencic [12] 6 7 Vincitore: B. Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 B. Bencic 15-0 30-0 5-6 → 5-7 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 C. Giorgi 15-0 30-0 40-15 3-5 → 4-5 B. Bencic 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A A-40 3-4 → 3-5 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 C. Giorgi 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Giorgi 40-A 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-1 B. Bencic 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Giorgi 15-0 40-15 0-0 → 1-0

