Australian Open: Shelton vs. Popyrin. Popyrin vs. Shelton

Shelton vs. Popyrin. Una sfida intrigante e sulla carta elettrizzante fra due ragazzi che sembrano non vedere l’ora di stare al centro di un palcoscenico importante. Sarà “solo” una partita di terzo turno in realtà, ma per entrambi i giocatori l’incontro vale tanto, anche perché la parte bassa del tabellone di questi Australian Open si è aperto a speranze inaspettate ad inizio torneo.

Alexei Popyrin, 23 anni, numero 113 del mondo, giocherà con il favore del pubblico di casa.

Ben Shelton, 20 anni, numero 89 del mondo, godrà da matti a giocare contro il tifo degli spettatori australiani.

L’australiano, ex promessa del tennis aussie, con l’inizio della nuova stagione sembra in grado di dare una svolta alla sua carriera. Sotto la guida del nuovo coach, Xavier Malisse, Popyrin ha messo ordine e maggiore lucidità nel suo gioco, riuscendo a cogliere già nel primo torneo dell’anno i frutti del lavoro fatto in off-season: quarti di finale raggiunti ad Adelaide partendo dalle quali, battendo fra gli altri Auger-Aliassime e giocando alla pari con uno dei giocatori più in forma del momento, Yoshito Nishioka.

Lo statunitense dal canto suo sta muovendo i primi passi nel circuito maggiore, ma come suo solito non lo sta facendo in punta di piedi. Personalità travolgente, sorriso da rockstar, gioco super-aggressivo, Shelton sembra pronto a diventare uno dei nuovi personaggi del circuito ATP dopo aver scalato le classifiche in pochi mesi.

Fra i due non ci sono precedenti, ma proviamo a capire quali potranno essere le chiavi del match:

– le fatiche dei turni precedenti. L’australiano ha appena ottenuto la vittoria più importante della sua carriera, battendo Taylor Fritz, il numero otto del mondo dopo cinque set tiratissimi. Riuscirà a recuperare le energie psico-fisiche per ripetere una buona prestazione? Al primo turno sia Shelton che Popyrin hanno vinto di un soffio recuperando uno svantaggio di due set a uno, ma nel secondo turno lo statunitense ha portato a casa il suo incontro contro Jarry in soli tre set seppur combattuti. Popyrin è stato in campo complessivamente otto ore e mezza, Shelton poco più di sei.

– il servizio. Popyrin ha servito 50 aces nei primi due turni del torneo e ha una percentuale di punti ottenuti con la prima di servizio ben sopra l’80%. Shelton dal canto suo ha servito in totale “solo” 26 aces nelle prime due partite, ma ha una percentuale di punti vinti con la prima di servizio molto vicina a quella dell’australiano. Passando ad analizzare l’efficacia della seconda palla invece lo statunitense ha registrato dei numeri migliori finora nel torneo. La sua percentuale di punti vinta con la seconda è superiore al 60%, mentre il dato dell’australiano si assesta poco oltre il 50%.

– scambi da fondo campo. Sia che Popyrin che Shelton sono dei produttori di gioco con il dritto, ma il livello di tennis messo in mostra dall’australiano in questo Slam è piuttosto impressionante. Considerando i due turni precedenti, Popyrin ha tirato ben 56 vincenti di diritto e c’è da chiedersi dunque come terrà il rovescio di Shelton nello scambio incrociato contro il colpo più forte dell’australiano.

D’altra parte Popyrin contro Tseng ha sofferto tantissimo sul lato del rovescio, mettendo insieme con questo colpo 33 errori non forzati, un dato che potrebbe far preoccupare visto che dovrà fronteggiare, a sua volta, il dritto mancino di Shelton nello scambio incrociato.

In definitiva l’australiano sembrerebbe favorito, dato che sta giocando alla grande i due colpi migliori del suo tennis, servizio e diritto, che sono anche i colpi migliori di Shelton.

Possibili variabili a vantaggio dello statunitense potrebbero essere le energie spese da Popyrin per battere un top ten nel turno precedente e una migliore resa della seconda palla di Ben grazie alle rotazioni mancine. Per l’australiano invece la sua capacità di disinnescare con la risposta gli effetti mancini del ventenne di Atlanta.

Di sicuro ci sarà divertirsi.

Antonio Gallucci