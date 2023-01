Djokovic: “Il tendine del ginocchio non va affatto bene” (video)

Ancora problemi in campo per il serbo

Novak Djokovic ha sofferto più del previsto per sconfiggere nel secondo turno degli Australian Open il francese Enzo Couacaud (n.190 al mondo). Ha ceduto il secondo set, mostrando a più riprese problemi alla gamba e al tendine del ginocchio.

In una breve intervista a caldo a Eurosport, il serbo ha parlato delle complesse condizioni della serata di Melbourne (freddo, pubblico fin troppo “caldo”), ha confermato che le palle dell’edizione in corso sono difficili da spingere e quindi non sia scontato trovare punti vincenti, soprattutto contro avversari che corrono si difendono bene. E ha sottolineato, a precisa domanda, che il suo tendine lo preoccupa.

“Il tendine? Non va per niente bene…” afferma Djokovic. “Prenderò la cosa giorno dopo giorno, alla fine dello scorso match mi sentivo meglio di oggi, è tutto quel che posso dire in questo momento. Spero che Dio mi aiuti, come il fisioterapista (il nostro Claudio Zimaglia, ndr), vedremo come procederà nei prossimi giorni. Spero di essere in grado di recuperare ed essere pronto per i prossimi duri incontri”.

Djokovic on his hamstring: “It’s not good at all” pic.twitter.com/rmK9txbHyd — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) January 19, 2023

Al terzo turno, Djokovic è atteso da una sfida contro Grigor Dimitrov, giocatore che ha sempre fatto molto bene in Australia (vanta una semifinale e tre quarti di finale). I precedenti dicono 9 vittoria a 1 per il serbo.

Quella odierna è stata la 23esime vittoria consecutiva agli Australian Open (2019-2023), e il 44esimo match in uno Slam in cui ha vinto un set per 6-0.