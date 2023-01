Collins esulta ma… non aveva ancora vinto! (video)

Curioso e divertente momento nell’ultimo match di giornata sulla Margaret Court Arena. La statunitense Danielle Collins (n.14 al mondo) dopo aver vinto il punto del 7-3 nel tiebreak del terzo set getta la racchetta a terra ed esulta a braccia alzate, convinta di aver appena sconfitto dopo una dura battaglia la ceca Muchova, rimontando un set di svantaggio. Peccato che… anche nel femminile il tiebreak decisivo si gioca con la formula del super tiebreak a 10 punti!

Con stupore e poi un sorriso, la statunitense ha ripreso il gioco e chiuso l’incontro a suo favore per 10 punti a 6.

Il video del curioso momento in campo:

Ecco poi la sua spiegazione in sala stampa dopo il successo:

