Rafael Nadal dopo la sconfitta agli Australian Open: “Mentirei se dicessi che non sono mentalmente distrutto. Sono stanco, triste e deluso, ma voglio continuare a giocare a tennis” (con il video della partita)

Rafael Nadal, eliminato al secondo turno degli Australian Open in un incontro in cui ha avuto nuovamente problemi fisici – questa volta all’anca – ha confessato mercoledì di essere stanco per tutti i problemi che ha dovuto affrontare, anche se ha cercato di non togliere il merito a Mackenzie McDonald, che lo ha sconfitto in tre set.

“Mackenzie ha giocato a un livello molto buono e io no. E’ stato migliore di me. Poi a un certo punto mi sono infortunato e la cosa è finita lì. Non so esattamente quale sia il problema. So che è nell’anca, ho una storia di problemi all’anca, ma non so se è muscolare o più articolare. Dovrò controllare e capire”, ha iniziato a spiegare, prima di rivelare il motivo per cui non si è ritirato. “Nessuno ha dovuto consigliarmi se smettere o meno, perché sono abbastanza grande per prendere le mie decisioni. Non volevo mollare come campione in carica. Volevo finire l’incontro. Sono stanco di infortuni e di parlare di infortuni. Lui è stato più bravo e io ho cercato di lottare fino alla fine, ma oggi non è andata bene. Ho pensato di ritirarmi, ovviamente. Non riuscivo a colpire di rovescio, non riuscivo a correre…”.

Nadal non nasconde di sentirsi frustrato e mentalmente molto giù. “A volte è difficile accettare la mia sfortuna con gli infortuni. È un momento difficile. Ma non per stare qui a lamentarmi della mia vita. Non sarebbe giusto. Mentirei se dicessi che non sono mentalmente distrutto. Sono stanco, triste e deluso, ma voglio continuare a giocare a tennis. Non sto facendo un passo indietro in questo senso. Spero di non dovermi fermare per molto tempo, perché alla mia età le soste sono abbastanza difficili”.