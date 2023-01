Australian Open: Berrettini parte forte con Murray, serve l’impresa per Fabio Fognini (con il programma di questa notte)

Quella tra Matteo Berrettini e Andy Murray è una delle sfide più attese di questo primo turno agli Australian Open. Il tennista romano, dopo un anno vissuto a sprazzi per via di numerose noie fisiche, vuole cominciare al meglio il 2023, e all’esordio nello slam di Melbourne, appare nettamente favorito sull’ex numero 1 del mondo: i betting analyst, riporta Agipronews, offrono infatti a 1,30 il successo del classe 1996, mentre il britannico è visto vincente a 3,50. Berrettini avanti anche per la conquista del primo set, in quota a 1,44 contro il 2,60 del suo avversario. Per quanto riguarda il risultato esatto, invece, è in pole il 3-0, a 2,40, sul 3-1 visto a 3,25.

Scenderà in campo anche Fabio Fognini contro il tennista di casa Thanasi Kokkinakis. Servirà però un’impresa all’esperto tennista ligure, dato vincente a 4,50 contro l’1,20 del successo australiano.

1R Schwartzman (23) – Krutykh 0-0 1.51 2.57

1R Bergs – Djere 0-1 2.62 1.49

1R Bellucci – Bonzi 0-0 2.99 1.40

1R Dimitrov (27) – Karatsev 1-1 1.42 2.88

1R Bagnis – Evans (25) 0-1 6.52 1.11

1R Galan – Chardy 0-0 1.39 3.00

1R Rublev (5) – Thiem 5-3 1.30 3.55

1R Jarry – Kecmanovic (26) 0-0 3.46 1.31

1R Davidovich Fokina (30) – Bublik 0-1 1.71 2.14

1R Wolf – Thompson 0-0 1.59 2.37

1R Carreno-Busta (14) – Cachin 0-2 1.11 6.65

1R Krajinovic – Rune (9) 0-0 5.33 1.16

1R Purcell – Ruusuvuori 0-1 3.32 1.34

1R Shelton – Zhang 0-0 1.47 2.71

1R Fritz (8) – Basilashvili 2-2 1.03 13.11

1R Cressy – Ramos-Vinolas 0-0 1.33 3.35

1R Struff – Paul 0-2 2.97 1.40

1R Goffin – Lokoli 0-0 1.25 3.96

1R Berrettini (13) – Murray 3-1 1.27 3.73

1R Varillas – Zverev (12) 0-0 8.69 1.07

1R O’Connell – Brooksby 1-0 2.98 1.40

1R Kokkinakis – Fognini 2-0 1.21 4.46

1R Tseng – Popyrin 0-1 5.22 1.16

1R Isner – Mannarino 8-1 1.81 2.02

1R Vukic – Holt 0-0 1.65 2.25

1R Couacaud – Dellien 0-0 1.14 5.74

1R Sousa – Bautista-Agut (24) 3-7 6.62 1.11

1R Gasquet – Humbert 2-0 1.73 2.12

1R Kudla – Safiullin 0-0 3.11 1.37

1R Hsu – De Minaur (22) 0-0 10.87 1.05

1R Machac – Ruud (2) 0-0 5.36 1.16

1R Carballes Baena – Djokovic (4) 0-1 20.84 1.01

1R Trevisan (21) – Schmiedlova 1-1 1.90 1.92

1R Hartono – Rogers 0-0 5.48 1.15

1R Kanepi (31) – Birrell 1-0 1.15 5.48

1R Pavlyuchenkova – Giorgi 0-0 1.98 1.83

1R Muguruza – Mertens (26) 2-0 1.79 2.03

1R Sabalenka (5) – Martincova 0-0 1.10 7.19

1R Fernandez – Cornet 1-0 1.65 2.26

1R Bonaventure – Alexandrova (19) 0-1 3.04 1.38

1R Parry – Townsend 0-0 2.66 1.47

1R Sebov – Garcia (4) 0-0 6.46 1.12

1R Volynets – Rodina 0-0 1.35 3.21

1R Fruhvirtova – Fourlis 0-0 1.26 3.96

1R Wang – Pliskova (30) 0-0 3.75 1.28

1R Vekic – Selekhmeteva 0-0 1.30 3.58

1R Davis – Kovinic 1-2 1.43 2.84

1R Kontaveit (16) – Grabher 1-0 1.08 8.29

1R Paolini – Samsonova (18) 0-2 5.05 1.17

1R Bronzetti – Siegemund 0-0 1.82 2.00

1R Martic – Golubic 1-0 1.74 2.10

1R Cirstea – Putintseva 2-3 1.76 2.07

1R Stefanini – Maria 0-1 2.31 1.62

1R Sherif – Linette 0-0 4.19 1.23

1R Zanevska – Kudermetova (9) 0-2 5.04 1.18

1R Zhang (23) – Tig 0-0 1.10 7.12

1R Liu – Brengle 1-1 1.62 2.30

1R Begu (27) – Mandlik 0-0 1.23 4.25

1R Riske – Vondrousova 0-0 4.23 1.23

1R Stephens – Potapova 0-0 1.78 2.05

1R Haddad Maia (14) – Parrizas-Diaz 1-2 1.20 4.67

1R Kasatkina (8) – Gracheva 1-0 1.12 6.22

1R Zidansek – Jabeur (2) 1-1 6.31 1.12

1R Tomova – Bencic (12) 0-1 10.57 1.05

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(5) A. Sabalenka vs T. Martincova

(Q) K. Sebov vs (4) C. Garcia

(13) M. Berrettini vs A. Murray

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

T. Zidansek vs (2) O. Jabeur

R. Carballes Baena vs (4) N. Djokovic

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

G. Muguruza vs (26) E. Mertens

X. Wang vs (30) K. Pliskova

T. Machac vs (2) C. Ruud

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

V. Tomova vs (12) B. Bencic

(Q) Y. Hsu vs (22) A. de Minaur

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(5) A. Rublev vs (WC) D. Thiem

(8) T. Fritz vs N. Basilashvili

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

M. Zanevska vs (9) V. Kudermetova

(LL) D. Kudla vs R. Safiullin

(Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00))

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(31) K. Kanepi vs (WC) K. Birrell

F. Krajinovic vs (9) H. Rune

T. Kokkinakis vs F. Fognini

(8) D. Kasatkina vs V. Gracheva

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(27) G. Dimitrov vs A. Karatsev

(16) A. Kontaveit vs J. Grabher

J. Paolini vs (18) L. Samsonova

(LL) J. Varillas vs (12) A. Zverev

(Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Fernandez vs A. Cornet

J. Wolf vs J. Thompson

C. Tseng vs (WC) A. Popyrin

(14) B. Haddad Maia vs N. Parrizas Diaz

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) A. Hartono vs S. Rogers

(Q) K. Volynets vs E. Rodina

(Q) J. Struff vs T. Paul

R. Gasquet vs U. Humbert

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Pavlyuchenkova vs C. Giorgi

(Q) N. Jarry vs (26) M. Kecmanovic

C. O’Connell vs J. Brooksby

A. Riske-Amritraj vs M. Vondrousova

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

F. Bagnis vs (25) D. Evans

(Q) M. Purcell vs E. Ruusuvuori

(Q) L. Stefanini vs T. Maria

S. Stephens vs A. Potapova

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(21) M. Trevisan vs (Q) A. Schmiedlova

(14) P. Carreno Busta vs P. Cachin

P. Martic vs V. Golubic

(Q) A. Vukic vs (Q) B. Holt

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Galan vs J. Chardy

M. Cressy vs A. Ramos-Vinolas

M. Sherif vs M. Linette

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

Y. Bonaventure vs (19) E. Alexandrova

L. Fruhvirtova vs (WC) J. Fourlis

D. Goffin vs (Q) L. Lokoli

J. Sousa vs (24) R. Bautista Agut

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) Z. Bergs vs L. Djere

B. Shelton vs Z. Zhang

(23) S. Zhang vs P. Tig

(27) I. Begu vs S. Zheng

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) M. Bellucci vs B. Bonzi

D. Vekic vs (Q) O. Selekhmeteva

L. Bronzetti vs L. Siegemund

C. Liu vs M. Brengle

Court 16 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) D. Parry vs (WC) T. Townsend

(30) A. Davidovich Fokina vs A. Bublik

S. Cirstea vs Y. Putintseva

(Q) E. Couacaud vs H. Dellien

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(23) D. Schwartzman vs (Q) O. Krutykh

L. Davis vs D. Kovinic

J. Isner vs A. Mannarino