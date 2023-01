Andy Murray pronto con la sfida contro il nostro Matteo Berrettini: “Grazie a un lungo periodo di preparazione, ho potuto lavorare su punti specifici”

Andy Murray crede ancora di poter tornare ai livelli di un tempo, ma l’ex numero uno del mondo non ha avuto un sorteggio felice agli Australian Open. Il britannico affronterà il nostro Matteo Berrettini, un giocatore che ha già affrontato quattro volte (1-3 nei confronti direitti), avendo perso due incontri ravvicinati nel 2022: la finale di Stoccarda e il terzo turno agli US Open.

“L’incontro degli US Open è stato molto equilibrato, così come quello di Stoccarda. So come mi sento in questo momento rispetto agli US Open. Sto molto meglio fisicamente. Ho imparato molte cose dagli ultimi incontri che ho giocato con lui”, ha dichiarato in conferenza stampa.

Ancora più importante è la percezione che Murray ha del suo tennis in questo momento. “È una prospettiva molto complicata, ma sento di essere un giocatore molto migliore rispetto agli ultimi anni nei tornei del Grand Slam. Sono più preparato e pronto ad affrontare i migliori giocatori. A differenza dell’anno scorso, posso gestire meglio i grandi incontri della prima settimana. Grazie a un lungo periodo di preparazione, ho potuto lavorare su punti specifici”.