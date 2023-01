Challenger Piracicaba: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md e uno nelle quali

Challenger Piracicaba – Tabellone Principale – terra

(1) Tabilo, Alejandro vs (WC) Boscardin Dias, Pedro

Qualifier vs Roca Batalla, Oriol

Qualifier vs Qualifier

Collarini, Andrea vs (8) Olivieri, Genaro Alberto

(4) Meligeni Alves, Felipe vs Lama, Gonzalo

(Alt) Atmane, Terence vs Barrios Vera, Tomas

(WC) Reis Da Silva, Joao Lucas vs Zhu, Evan

Stodder, Timo vs (5) Olivo, Renzo

(6) Diaz Acosta, Facundo vs (WC) Ribeiro, Eduardo

Comesana, Francisco vs Navone, Mariano

Qualifier vs Casanova, Hernan

(Alt) Dutra da Silva, Daniel vs (3) Cerundolo, Juan Manuel

(7) Pucinelli De Almeida, Matheus vs Mejia, Nicolas

Qualifier vs Torres, Juan Bautista

Qualifier vs de Jong, Jesper

Giannessi, Alessandro vs (2) Ugo Carabelli, Camilo

Challenger Piracicaba – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Domingues, Joao vs (Alt) Huertas Del Pino Cordova, Arklon

Leite, Wilson vs (7) Chepelev, Andrey

(2) Villanueva, Gonzalo vs (WC) Bueres, Matheus

(WC) Zormann, Marcelo vs (9) Lavagno, Edoardo

(3) Dellien, Murkel vs Panta, Jorge

(WC) Gimenez, Igor vs (8) Echargui, Moez

(4) Chung, Yunseong vs (Alt) Alves, Mateus

(WC) Yamacita, Fernando vs (11) Sanchez Jover, Carlos

(5) Bertola, Remy vs Prihodko, Oleg

Paz, Juan Pablo vs (12) Heide, Gustavo

(6) Erhard, Mathys vs (Alt) Luz, Orlando

(Alt) Monzon, Ignacio vs (10) Seyboth Wild, Thiago

1. [WC] Marcelo Zormannvs [9] Edoardo Lavagno2. [2] Gonzalo Villanuevavs [WC] Matheus Bueres3. [Alt] Ignacio Monzonvs [10] Thiago Seyboth Wild4. [4] Yunseong Chungvs [Alt] Mateus Alves

Quadra 4 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 9:30)

1. [WC] Igor Gimenez vs [8] Moez Echargui

2. [1] Joao Domingues vs [Alt] Arklon Huertas Del Pino Cordova

3. [6] Mathys Erhard vs [Alt] Orlando Luz

4. Juan Pablo Paz vs [12] Gustavo Heide

Quadra 6 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 9:30)

1. [3] Murkel Dellien vs Jorge Panta

2. Wilson Leite vs [7] Andrey Chepelev

3. [WC] Fernando Yamacita vs [11] Carlos Sanchez Jover

4. [5] Remy Bertola vs Oleg Prihodko