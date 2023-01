Prizmic, odiare la sconfitta

Dino Prizmic è un ragazzo che odia la sconfitta, ne sono certo. Ho visto questo sentimento nei suoi occhi in una foto piuttosto inquietante che lo ritrae bambino alla fine di un incontro: Dino ha appena vinto probabilmente, gli occhi sono rivolti verso il cielo, la bocca spalancata in un urlo, i muscoli del collo tesi e i pugni serrati lungo i fianchi. Non avrei mai pensato che un bambino potesse arrivare a una tale trance agonistica prima di imbattermi in questa foto. Dino Prizmic odia la sconfitta quindi, ma nei quarti del Challenger di Oeiras ha dovuto cedere il passo al belga De Loore, interrompendo così la striscia positiva di 19 vittorie consecutive che ha contribuito ad attirare sul ragazzo croato l’interesse degli appassionati.

Croato, classe 2005, finalista nell’ITF di Dubrovnik in aprile e semifinalista al Roland Garros juniores a giugno, Prizmic ha giocato un gran finale di stagione 2022. Quindici vittorie consecutive gli sono servite per conquistare tre titoli ITF consecutivi a Monastir fra novembre e dicembre. Un vero e proprio dominio. Tre settimane in pratica di due set a zero rifilati a tutti gli avversari fatta eccezione per il francese Gautier.

Già in ottobre, a dire la verità, il croato, (entrato a far parte degli atleti gestiti dalla società di management di Ivan Ljubicic), aveva dato segnali importanti, portando a casa il primo ITF della carriera a Heraklion, in Grecia, dopo aver annullato un match point nei quarti al ceco Palan.

Con l’inizio del 2023, il passaggio al livello Challenger non ha scalfito le certezze di Prizmic. A Oeiras infatti ha superato le quali e si è issato fino ai quarti di finale battendo in serie due tosti mestieranti come Janvier e Holmgren, un ex top 100 come Herbert e un giovane in ascesa come il nostro Matteo Gigante.

Ciò che mi colpisce del tennis di Prizmic è la pesantezza di palla che, soprattutto con il rovescio, fa abbastanza “paura” anche a livello Challenger, la velocità dei suoi piedi e la dote preziosa di giocare bene i punti importanti. Riguardo i colpi di inizio gioco, molto interessante, seppur ancora da sviluppare, l’efficacia con cui varia gli angoli e le rotazioni della prima palla di servizio; solida è anche la risposta mentre la seconda palla è ancora molto esitante e attaccabile. Ho notato che mentre alcuni suoi coetanei come Mensik stanno provando a sviluppare una propensione verso la rete, Prizmic pare ancora molto restio a giocare al volo. Il modo di stare in campo è abbastanza “alcaraziano”, direi, anche se forse il croato esagera un po’ nelle urla di esultanza dopo gli errori degli avversari.

Credo sia intrigante a inizio stagione per ogni appassionato osservare la schiera dei giovani tennisti in rampa di lancio e provare a individuare il cavallino su cui puntare. Allo stato attuale fra i primi mille giocatori al mondo la classifica (ovviamente molto fluida) degli under 18 è la seguente:

1 – Juncheng Shang (CHN) – ranking ATP 192

2 – Jakub Mensik (CEC) – ranking ATP 414

3 – Dino Prizmic (CRO) – ranking ATP 445

4 – Gabriel Debru (FRA) – ranking ATP 573

5 – Learner Tien (USA) – ranking ATP 770

6 – Juan Carlos Prado Angelo (BOL) – ranking ATP 779

7 – Joao Fonseca (BRA)- ranking ATP 826

8 – Kilian Feldbausch (SVI) – ranking ATP 857

9 – Kyle Kang (USA) – ranking ATP 897

10 – Maxim Zhukov (RUS) – ranking ATP 973

11 – Sebastian Sorger (AUT) – ranking ATP 998

La corsa è appena cominciata. Le puntate sono aperte.

Antonio Gallucci