United Cup: Italia vs Grecia 1-0. Martina Trevisan da sogno! L’azzurra si riscatta battendo Maria Sakkari dopo un match bellissimo (sintesi della partita)

L’Italia parte in vantaggio contro la Grecia nella semifinale di United Cup.

Alla “Ken Rosewall Arena” nell’Olympic Park Tennis Centre di Sydney la squadra azzurra ha iniziato bene con Martina Trevisan che giocando un grandissimo tennis ha conquistato il primo punto per l’Italia.

Martina Trevisan, n.27 WTA, ha sconfitto la greca Maria Sakkari, n.6 WTA con il risultato di 63 67 (4) 75 dopo 3 ore e 14 minuti di partita.

La più importante vittoria della carriera per Martina Trevisan: l’azzurra ottiene il terzo successo su una top 10 dopo quelle con Bertens e Muguruza. 67% di punti vinti con la prima: ha giocato con il cuore ogni punto e ha vinto una battaglia incredibile.

Da segnalare che la Trevisan, giocando un match di altissimo livello, nel terzo parziale ha salvato una palla-break nel secondo gioco, mentre con un drop-shot se ne è a sua volta procurate due nel quinto: e sulla seconda un nastro tutto italiano ha reso imprendibile il diritto di Martina regalando il break all’Italia (3-2).

L’azzurra avanti per 4 a 2 subiva il controbreak nell’ottavo gioco.

Sul 5 pari la svolta della partita. La greca sul 40-30 non conteneva un bel colpo di diritto di Martina che colpiva ancora Maria con un diritto vincente prima di conquistare il break decisivo e portarsi sul 6 a 5.

Nel game seguente l’azzurra dopo aver mancato una palla match sul 40-15 nel punto successivo teneva la battuta e chiudeva l’incontro per 7 a 5.