WTA 500 Adelaide 2 e WTA 250 Hobart: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Camila Giorgi ad Adelaide 2

WTA 500 Adelaide 2 – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Amanda Anisimova vs Taylor Townsend

(WC) Olivia Tjandramulia vs (7) Jil Teichmann

(2) Shuai Zhang vs Ana Bogdan

(WC) Alexandra Osborne vs (12) Katerina Siniakova

(3) Qinwen Zheng vs (WC) Mia Repac

Dalma Galfi vs (9) Anastasia Potapova

(4) Aliaksandra Sasnovich vs Anna Kalinskaya

(WC) Alana Parnaby vs (8) Alison Riske-Amritraj

(5) Karolina Pliskova vs Jule Niemeier

Marta Kostyuk vs (11) Shelby Rogers

(6) Kaia Kanepi vs Anna Bondar

Camila Giorgi vs (10) Sorana Cirstea

Olivia Tjandramuliavs (7) Jil Teichmann(1) Amanda Anisimovavs Taylor Townsend(5) Karolina Pliskovavs Jule Niemeier

Court 2 – ore 01:00

(6) Kaia Kanepi vs Anna Bondar Inizio 01:00

Alana Parnaby vs (8) Alison Riske-Amritraj

(3) Qinwen Zheng vs Mia Repac

(2) Shuai Zhang vs Ana Bogdan

Marta Kostyuk vs (11) Shelby Rogers

Court 3 – ore 01:00

Camila Giorgi vs (10) Sorana Cirstea Inizio 01:00

(4) Aliaksandra Sasnovich vs Anna Kalinskaya

Dalma Galfi vs (9) Anastasia Potapova

Alexandra Osborne vs (12) Katerina Siniakova

WTA 250 Hobart – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Nuria Parrizas Diaz vs Yue Yuan

(WC) Lily Taylor vs (10) Xinyu Wang

(2) Tereza Martincova vs (WC) Emerson Jones

Kaja Juvan vs (8) Julia Grabher

(3) Anna Blinkova vs Varvara Gracheva

(WC) Lily Fairclough vs (12) Panna Udvardy

(4) Tamara Korpatsch vs Kristina Kucova

Malene Helgo vs (7) Maryna Zanevska

(5) Viktorija Golubic vs Kateryna Baindl

Kamilla Rakhimova vs (11) Lauren Davis

(6) Camila Osorio vs Diane Parry

(WC) Zara Larke vs (9) Tamara Zidansek

Zara Larkevs (9) Tamara ZidansekLily Taylorvs (10) Xinyu WangLily Faircloughvs (12) Panna Udvardy(2) Tereza Martincovavs Emerson Jones

West Court – ore 01:00

(6) Camila Osorio vs Diane Parry Inizio 01:00

(1) Nuria Parrizas Diaz vs Yue Yuan

(3) Anna Blinkova vs Varvara Gracheva

(4) Tamara Korpatsch vs Kristina Kucova

Court 8 – ore 01:00

(5) Viktorija Golubic vs Kateryna Baindl Inizio 01:00

Kamilla Rakhimova vs (11) Lauren Davis

Kaja Juvan vs (8) Julia Grabher

Malene Helgo vs (7) Maryna Zanevska