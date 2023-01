Emma Raducanu lascia in lacrime dopo l’infortunio ad Auckland (Video)

Proprio quando sembrava finalmente in salute e pronta ad affrontare la stagione a pieno regime, Emma Raducanu ha subito un’altra battuta d’arresto che potrebbe diventare complicata da gestire. La 20enne britannica è stata costretta a ritirarsi dal secondo turno del WTA 250 di Auckland dopo aver subito una distorsione alla caviglia, lasciando il campo in lacrime, incapace di nascondere la sua grande delusione.

Raducanu (78ª WTA) ha giocato un ottimo primo set, prima di infortunarsi nel tratto finale del secondo contro Viktoria Kuzmova (134ª). Il punteggio era di 6-0, 5-7 quando la giocatrice britannica è stata assistita e ha capito di non poter continuare. È stato allora che è scoppiata in lacrime, rendendosi conto, come era prevedibile, che l’Australian Open potrebbe diventare a rischio.

Il primo Grande Slam della stagione inizierà il 16 gennaio e resta da vedere se Raducanu riuscirà a recuperare in tempo per giocare. Quel che è certo è che, dopo un 2022 segnato da diversi infortuni, la campionessa degli US Open 2021 nel 2023 è partita nuovamente in salita.