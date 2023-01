Kyrgios si ritira da un altro torneo ma non è in dubbio per gli Australian Open

Nick Kyrgios, la figura principale del tennis australiano nell’era post-Ash Barty, ha annunciato mercoledì un’altra battuta d’arresto nella sua preparazione agli Australian Open. Il tennista 27enne è ancora fuori per un infortunio alla caviglia e si è ritirato dall’ATP 250 Adelaide 2, confermando che non parteciperà a nessun torneo prima del Grand Slam del suo Paese.

Daniel Horsfall, agente di Kyrgios, ha spiegato cosa sta succedendo. “Sta recuperando a buon ritmo, ma abbiamo capito che la scelta migliore sarebbe stata quella di non giocare ad Adelaide. Tuttavia, non c’è dubbio che sarà pronto per gli Australian Open”.

Kyrgios ha programmato di giocare almeno una partita al torneo di esibizione di Kooyong, al quale parteciperanno, tra gli altri, anche il leader ATP Carlos Alcaraz.