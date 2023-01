United Cup: Parla la squadra italiana dopo il 2 a 0 sulla Norvegia. Dichiarazioni di Santopadre, Trevisan e Musetti (Video con un gran colpo di Lorenzo)

Santopadre : “E stata una giornata davvero positiva perché c’erano molte cose che hanno funzionato davvero bene. Ovviamente dobbiamo essere soddisfatti del lavoro di questi ragazzi, e anche loro lo devono essere. E, come sai, sono piuttosto vecchio per sapere che ogni singolo giorno può offrirci qualcosa; bisogna continuare a lottare ogni momento. Quindi siamo contenti della prestazione di questi ragazzi e del risultato, ma abbiamo ancora bisogno di qualche punto in più.

Naturalmente spero che sarà una partita molto interessante quella tra Berrettini e Ruud. Si conoscono abbastanza bene, perché hanno giocato molte volte negli ultimi anni. Hanno disputato anche qualche bel match. Penso che ovviamente Matteo dovrebbe fare molto bene le cose che hanno fatto questi due ragazzi oggi. Quindi deve combattere in ogni singolo momento, e deve fare il suo gioco, fatto di potenza, potenza, grandi servizi, e talvolta deve essere forse un po’ più aggressivo di quanto non lo sia stato nelle ultime partite contro Casper. Ma, sai, ogni partita è nuova, perché ha perso abbastanza facilmente a New York, ma la partita precedente era stata molto combattuta. Matteo meritava di vincere forse. Inoltre, l’ultima volta che hanno giocato a Roma è stata una partita molto dura per entrambi. Mi aspetto solo che Matteo lotterà come sa fare.

Trevisan : “oggi è stata una partita molto difficile per me, ma sono molto contenta della mia vittoria. La mia squadra oggi è stata incredibile, perché mi hanno aiutato molto facendo il tifo. Penso che senza di loro sarebbe molto difficile.

Musetti : “Ho faticato fin dalla partita di Martina, perché è stata dura da fuori, ed è stata davvero una partita tirata e ho dovuto riscaldarmi per circa tre ore. Ma va bene. Quando hai una grande compagna di squadra, Martina ha mostrato il suo spirito combattivo e stava lottando duramente. Sono stato molto contento per la sua vittoria e so che può giocare meglio. Ma oggi è stata dura anche per me; l’altro (Durasovic) stava giocando bene. Soprattutto alla fine del primo set, ho faticato un po’ e mi lamentavo troppo. Ma il tennis è sempre così. Devi vedere il risultato alla fine. Sono due vittorie consecutive. Quindi penso di poter parlare per la squadra e dire che siamo davvero contenti e il lavoro non è finito, perché domani dobbiamo confermarlo. Ma siamo davvero contenti della prestazione e ci stiamo divertendo molto, anche come ha detto Martina, siamo una squadra forte anche fuori dal campo. Quindi siamo orgogliosi di ciò che stiamo ottenendo.

Sì, ovviamente è stato importante il tiebreak del primo set, il momento più importante della partita, perché ho perso un game davvero brutto sul, 6-5, servendo 40-0. Probabilmente andavo troppo di fretta, e mi preoccupavo troppo per il sole, pensavo più alle condizioni esterne che non erano nel piano di giorno, rispetto a quello che dovevo fare. Perché dopo è stata una situazione da 50/50. Il tiebreak è sempre come una roulette, e lo sappiamo. Penso di essere stato abbastanza paziente da aspettare il momento giusto e trovare un modo per vincerlo. Poi nel secondo set ho iniziato davvero bene con il break e l’ho mantenuto.