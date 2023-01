Che colpo Iga Swiatek (Video)

Tutti sanno che Iga Swiatek è oggi la miglior giocatrice del mondo. Ma la regina del circuito femminile ha deciso di aggiungere ancora più magia al suo tennis, firmando un punto davvero incredibile nel match di doppio misto alla United Cup.

Giocando al fianco di Hubert Hurkacz in una partita già risolta contro il Kazakistan, Swiatek si è avventata sulla palla e ha messo a segno un colpo vincente a fil di palo! È da vedere e rivedere.

⚡Iga doing Iga things ⚡@iga_swiatek, around the net post! #UnitedCup pic.twitter.com/gMsqbKpbIR

— Tennis TV (@TennisTV) January 1, 2023